Il y a eu beaucoup de remakes Sonic dans les rêves, mais c’est le meilleur jusqu’à présent

Créateurs de rêves vraiment comme Sonic the Hedgehog, car on a parfois l’impression qu’un remake devient viral chaque semaine. Cependant, celui-ci – par RichMenace_94 et 1collaborator – est confortablement le plus impressionnant à ce jour. Inspiré de Sonic Adventure, il réinvente le gameplay de l’ère Dreamcast, avec un petit monde de hub et des niveaux 3D rapides.

Certains des détails ici sont fantastiques, comme la façon dont le son se modifie lorsque Sonic augmente dans l’environnement ou passe sous l’eau. De toute évidence, il y a un peu de jank dans le gameplay – mais bon, c’est fidèle à l’expérience authentique de Sonic Team, n’est-ce pas? Cela a pris de l’ampleur au cours des 48 dernières heures et a déjà amassé un deux ans du temps de jeu total dans Dreams.

Vous pouvez ajouter l’expérience à votre file d’attente de lecture ici.