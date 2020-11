Il y a des limites aux incitations fiscales pour les hybrides et les hybrides rechargeables

La polémique autour de la récente étude T&E (European Federation for Transport and Environment) n’est pas encore terminée, mais il semble qu’elle ait déjà un effet en termes d’incitations fiscales pour les véhicules hybrides et hybrides brancher au France.

L’étude récemment publiée par T&E a conclu que les hybrides brancher enregistrer le CO réel deux bien au-dessus de ce qui a été officiellement annoncé, et même testés dans des conditions optimales, ils émettent, selon l’étude, entre 28 et 89% de CO en plus deux que les valeurs approuvées.

Dans cette optique, T&E prône une réduction des incitations fiscales à l’achat de ce type de véhicules, les qualifiant même de «faux électriques destinés aux tests de laboratoire».

Les répercussions au France

Maintenant, quelques jours après avoir été fortement critiqués dans l’étude T&E, les hybrides brancher (ainsi que les hybrides conventionnels) ont maintenant vu le Parlement portugais approuver une proposition de budget de l’État 2021 visant à limiter les incitations fiscales à son achat.

Présenté par le PAN, il a été approuvé hier avec des votes contre du PSD, du PCP, du CDS et de l’Initiative libérale, avec l’abstention de Chega et les votes favorables des autres partis.

Selon le PAN, l’approbation de ces limitations permet de corriger les «distorsions liées aux moteurs hybrides» dans le calcul de la TVA, de l’IRC et de l’ISV via «l’introduction de critères dans la loi qui restreignent le soutien aux hybrides et hybrides brancher«.

Les critères mentionnés incluent les automobiles qui ont «une autonomie électrique de plus de 80 km, une batterie d’une capacité égale ou supérieure à 0,5 kWh / 100 kg de poids du véhicule et des émissions officielles inférieures à 50 g / km» .

Toujours selon le parti d’André Silva, «le fait que les moteurs soient hybrides, hybrides brancher ou le gaz seul ne garantit pas un niveau d’émissions inférieur ».

En fait, le PAN est allé encore plus loin en déclarant que «beaucoup de ces voitures sont des hybrides brancher «Façade» – ainsi considérés car ils ont de faibles autonomies en mode électrique, sont rarement chargés, ont des moteurs à combustion interne puissants, et sont aussi souvent gros et lourds (…) émettant quatre à dix fois plus de CO deux «.

Source: Jornal de Negócios.