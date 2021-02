Il y a des jours où nous ressentons la situation noire

Un sentiment que beaucoup d’entre nous ressentent malheureusement encore et qui est présent dans la plupart de nos passages mal préparés. Se sentir désolé n’est pas une chose agréable, mais cela vous aide certainement à grandir. Non pas que cela doive devenir une habitude, après tout, il y a plusieurs façons d’apprendre et cela ne doit pas toujours être de la manière la plus compliquée.

Lorsque ce sentiment inconfortable et ennuyeux frappe et que nous commençons à penser à ce que ce serait si nous l’avions fait de manière totalement différente ou peut-être mieux, le poids d’une décision mal prise ou déformée fait très mal. Ces sensations nous affectent généralement lorsque nous regardons notre passé et réalisons, grâce à la maturité d’aujourd’hui, combien de douleur et de souffrance nous aurions pu éviter.

La vie nous force à grandir, nous montre les voies possibles pour de nouveaux choix et décisions. Il nous apprend à évoluer et à perfectionner nos actions et réactions, à petites doses et à d’autres pas si petites. Certaines choses, comme le passé, ne peuvent pas être changées, mais elles peuvent tirer parti d’un nouveau processus, d’une nouvelle façon de voir la vie.

Apprenez à profiter des leçons placées sur votre chemin, évitez la répétition des échecs. N’abandonnez pas, mais ne persistez pas dans les erreurs! La repentance n’est pas productive, encore moins positive dans nos vies, personne n’aime se repentir. Cela ne peut pas être évité, mais il peut être utilisé efficacement dans notre apprentissage. Le moyen le plus simple de réduire ces situations est d’apprendre des erreurs que nous avons commises et de changer nos mauvaises manières d’agir.

Gérer le regret n’est peut-être pas une situation agréable, mais c’est certainement un moyen très efficace d’apprendre. Profitez de vos cours et réfléchissez à deux fois avant de faire vos choix, d’accord?