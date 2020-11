Il y a des changements au code de la route. Qu’est-ce qui va changer?

Selon le Jornal de Notícias, le gouvernement prépare une série de modifications du code de la route, qui figurent déjà dans un projet de loi.

Du renforcement des amendes aux nouvelles règles à appliquer aux scooters électriques, en passant par la création d’un permis de conduire numérique, beaucoup se prépare à changer dans la liste des règles régissant l’utilisation des routes au France.

En commençant précisément par le permis de conduire numérique, il semble que le projet de décret-loi prévoit la création du permis de conduire numérique et une application mobile où il sera possible de stocker tous les documents de la voiture: formulaire d’inspection, certificat d’assurance (le fameux «Carte verte») et l’enregistrement de la propriété.

Cependant, « tout n’est pas rose ». Selon Jornal de Notícias, si dans une opération STOP les autorités ne disposent pas de l’équipement pour lire ces documents numériques, il appartient au conducteur de passer dans les cinq jours dans une station PSP ou chez GNR pour présenter les documents au format physique. .

En plus de cela, le permis de conduire sera également révisé, avec un code QR et une photo du conducteur dupliquée. Le but? Permettre la lecture numérique du permis de conduire et renforcer la sécurité.

Scooters électriques aux règles plus strictes

Outre le permis de conduire numérique, le code de la route révisé devrait également apporter des règles plus strictes pour les scooters électriques, malgré le fait que même la fin de l’utilisation obligatoire du casque par les utilisateurs de vélos et de scooters électriques motorisés est prévue.

De cette manière, les scooters capables d’atteindre une vitesse supérieure à 25 km / h et disposant d’un moteur de plus de 250 kilowatts de puissance ne peuvent plus circuler sur les pistes cyclables et sur les pistes piétonnes et cyclables.

En cas de non-respect de cette règle, le conducteur du scooter électrique encourt une amende comprise entre 60 et 300 euros, peut perdre deux points sur le permis de conduire et peut même voir le scooter se faire saisir.

Utilisation du téléphone portable et «caravaning sauvage» en vue

Outre les scooters électriques, il y a encore deux «cibles» dans ce renouvellement du code de la route. Le premier concerne l’utilisation du téléphone portable au volant.

Ainsi, quiconque utilise le téléphone portable au volant peut devoir payer une amende de 250 à 1250 euros (les valeurs précédentes étaient de 120 à 600 euros) et peut toujours voir trois points déduits de son permis de conduire.

En ce qui concerne les camping-cars et les mobil-homes, le document prévoit que les nuitées entre 21 heures et 7 heures du matin en dehors des places de stationnement de ce type de véhicules seront punies d’une amende comprise entre 60 et 300 euros. Si cela se produit dans une zone du réseau Natura 2000 ou dans un parc naturel, l’amende sera de 120 euros à 600 euros.

En outre, dans les zones côtières, l’Autorité maritime nationale aura également des pouvoirs d’inspection tels que le GNR et le PSP.

Enfin, il existe également une exemption de l’obligation d’utiliser des sièges enfants dans TVDE (comme c’était déjà le cas dans les taxis) et le fait que le permis de conduire expirera en raison du décès de son titulaire.

Sources: Jornal de Notícias, observateur, Executive Digest, Jornal i.