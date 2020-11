Il y a déjà une date de sortie en Espagne pour le nouveau montage de The Godfather: Part III

La clôture de la trilogie Coppola sera présentée en première avec un nouveau montage très attendu en décembre

il y a 30 ans Francis Ford Coppola première Le Parrain: Partie III, la clôture de la saga qui lui a permis de se hisser au sommet des meilleurs réalisateurs de l’histoire. Une fin qui en savait peu après les chefs-d’œuvre qui étaient à la fois la première et la deuxième partie, et qui nécessitait un nouvel assemblage pour tenter de résoudre les problèmes qu’elle avait lors de sa première première.

Il a déjà été annoncé lorsque Paramount Pictures sera présenté en première en Espagne « Le parrain de Mario Puzo, Epilogue: La mort de Michael Corleone« , titre qui recevra le nouveau montage de Le Parrain: Partie III. Sera le prochain mois de décembre quand un film quelque peu différent de l’original débarquera, avec un nouveau début et une nouvelle fin, des scènes et des plans totalement modifiés, et une bande-son qui a été retouchée pour l’améliorer encore plus. En outre, la version sera remasterisée de manière sonore et visuelle. Voici sa bande-annonce:

Synopsis Le Parrain: Partie III

Michael Corleone, héritier de l’empire de Don Vito CorleoneIl essaie de se réhabiliter socialement et de légitimer tous les biens de la famille en négociant avec le Vatican. Après avoir lutté toute sa vie, il est fatigué et concentre tous ses espoirs sur la recherche d’un successeur pour reprendre l’entreprise. Vincent, le fils illégitime de son frère Fiston, semble être l’élu.

