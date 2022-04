Il y a déjà deux acteurs choisis pour "Les jumeaux fantastiques" de HBO Max

Bandes dessinées DC

HBO Max a fait appel à deux jeunes talents pour donner vie aux Wonder Twins dans le prochain épisode de DC Comics.

©IMDBLes jumeaux fantastiques

En février dernier, des informations ont révélé que hbo max J’étais en train de planifier le film Les jumeaux fantastiques. Ces héros sont devenus populaires dans la bande dessinée Les super amis où ils ont utilisé leurs pouvoirs pour aider des personnages comme Superman ou Batman. Zan et Jayna sont des extraterrestres qui n’ont pas de capacités séparément, mais lorsqu’ils se réunissent, il peut se transformer en différents éléments liquides et elle en animaux.

À présent L’emballage signalé que les jeunes talents KJ Apa et Elizabeth May ont été sélectionnés par hbo max pour rejoindre le duo de super-héros connu sous le nom de Les jumeaux fantastiques. Les comédiens ont des génériques intéressants et sont connus d’un public que l’on pourrait considérer comme cibler de ce projet qui s’inscrira dans le Univers étendu DC.

Les Wonder Twins arrivent

KJ Apa Il est connu pour avoir joué Archie Andrews dans six saisons de la populaire Riverdale. Il faisait également partie de La haine que vous donnez, le but d’un chien, oiseau chanteur et apparaîtra dans le prochain film Pointeurs ouest. Elizabeth May titrait le casting de la préquelle de Yellowstone : 1883. Il a également joué dans Jeune Sheldon Oui alexa et katie. Des crédits qui, comme nous l’avons mentionné précédemment, les placent sur le radar du « audience indiquée ».

On ne sait pas encore si le film Les jumeaux fantastiques sera-ce une comédie ou présentera-t-il ces frères avec un ton plus sérieux. Alors que Zan et Jayna ont été incorporés dans les romans graphiques, ils n’ont certainement pas été considérés comme « héros formels » grâce à son passé Les super amis. Ils sont apparus dans Éclat Oui Smallville.

Autre fait important du projet ? Le scénariste de Adam noirle film mettant en vedette Dwayne Johnsonsera responsable de l’écriture et de la réalisation Les jumeaux fantastiques. Adam Sztykiel travaillé sur des bandes comme carnage Oui Nous sommes les meuniers 2. C’est un producteur avec une vaste connaissance de l’industrie cinématographique qui apportera sa vision à ces héros de Bandes dessinées DC.

