Il y a de plus en plus de mobiles en verre, et c’est un problème pour les utilisateurs

Lors de l’achat d’un nouveau smartphone, il est toujours important de regarder les caractéristiques techniques, la section photographique ou dans combien d’années il recevra le support de mise à jour de la marque. Mais aussi le design est aussi assez important car nous n’allons pas le nier, nous aimons tous les téléphones intelligents fabriqués avec des matériaux haut de gamme.

Mais tout n’est pas aussi beau qu’il y paraît. Le fait que de plus en plus de téléphones mobiles soient construits avec des matériaux haut de gamme – quel que soit leur prix – a son équivalent. Parce que le plastique est en fait bon marché et pas excessivement élégant, mais il est beaucoup plus résistant que le verre par exemple. Et une chose est claire avoir entre les mains un smartphone en verre qui peut se briser en cas de chute n’est pas quelque chose qui amuse personne.

De plus en plus de téléphones en verre et ce n’est pas aussi bon que cela puisse paraître

Il suffit de jeter un œil aux années précédentes pour voir comment l’histoire a changé. L’aluminium a gagné en importance sur le marché et alors que les smartphones bas ou milieu de gamme étaient en plastique, les smartphones haut de gamme étaient en métal. De cette façon, il était très facile de faire la distinction entre les appareils peu coûteux et ceux qui ne l’étaient pas.. Mais bien sûr, l’aluminium malgré vraiment beau avait aussi ses inconvénients. D’une part il ne permet pas de recharger rapidement et d’autre part c’est un matériau qui peut nuire à la qualité des réseaux.

C’est pourquoi les marques ont opté pour un autre matériau, en l’occurrence le verre. Il est toujours aussi beau et haut de gamme et pour couronner le tout, il n’a pas les problèmes d’aluminium, bien qu’il ne soit pas aussi solide que lui. Le fait est qu’en 2018, des analystes comme Counterpoint ils ont prédit que les smartphones avec un dos en verre atteindraient 60% du marché d’ici la fin de 2020 et il semble qu’ils n’avaient pas vraiment tort.

Le verre est le nouveau matériau à la mode quelle que soit la gamme et même si au début tout est coup de foudre, les problèmes surviennent. Comme nous l’avons dit, le verre est un matériau très délicat et tout coup peut provoquer la rupture de l’arrière de notre smartphone. Vous connaissez sûrement plus d’une personne qui a vécu la même chose ou pire, sûrement beaucoup d’entre vous.

La solution peut être de mettre une couverture dessus, mais nombreux sont ceux qui pensent: Qui diable achète un téléphone portable pour sa conception et met une couverture dessus? Si vous allez cacher le magnifique travail effectué par les ingénieurs sous un étui en gel, pourquoi achetez-vous un téléphone en verre? C’est ce qu’il y a. Soit un couvercle, soit notre magnifique terminal fait de bris de verre. Laissez chacun choisir.

Malheureusement, il n’y a rien à faire. Le marché passe par les modes et aujourd’hui le verre règne. La seule solution est d’être vraiment prudent avec notre appareil, de ne pas le frapper, de le chouchouter et de toujours en prendre soin ou simplement de porter un étui et d’en faire un usage normal. Il est possible que dans quelques années, d’autres matériaux deviennent à la mode donc nous verrons quand ce moment viendra, si on rate le verre ou pas.

Et vous, que pensez-vous du cristal? Ça vous plaît? Préférez-vous d’autres matériaux?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂