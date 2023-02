« Il y a de la place en bas »: la publicité qui a lancé Óscar Pacheco, le père de July dans la série, vers la gloire

La saison 10 de « Al fondo hay sitio » a été présentée nouveaux personnages et ce sont les parents de Juilletqui a vu ses rêves frustrés après la fermeture de son institut au fin du dernier versement. Óscar Pacheco joue Justo Flores, même si vous l’avez peut-être déjà vu dans d’autres projets péruviens auparavant.

À la fin de la neuvième saison de Série télévisée américaineJuly Flores (Guadalupe Farfán) est partie très triste pour sa ville pour célébrer les vacances, après la fermeture de son centre d’études en raison de la mauvaise qualité le jour de son diplôme d’infirmière.

Alors que beaucoup pensaient que c’était l’au revoir du personnage, les créateurs ont décidé de la ramener et en bonne compagnie, car maintenant ses parents apparaîtront également : Rosa Sullca (Anahí Padilla) et Justo Flores.

Si le visage de Pacheco vous a semblé familier, c’est peut-être à cause d’une connaissance commerciale dans laquelle il a joué.

Óscar Pacheco et Anahí Padilla ont rejoint la nouvelle saison de « Al fondo hay sitio » en 2023 (Photo : América TV)

LE COMMERCIAL DANS LEQUEL ÓSCAR PACHECO EST APPARU AVANT « AL FONDO HAY SITIO »

Óscar Pacheco est un acteur péruvien avec de nombreuses années d’expérience dans l’environnement local, car il a participé à divers films, séries, pièces de théâtre et même à des publicités télévisées.

L’une de ses caractérisations les plus connues est la qu’a-t-il fait en 1999 pour un centre de langues et, plus tard, il a été parodié par une société de téléphonie mobile qui se caractérise par ses spots créatifs.

Dans le court métrage original, Pacheco joue un guachimán naïf avec qui un étranger flirte. Cependant, comme il ne parlait pas sa langue, il ne comprenait pas ce qu’elle lui disait.

« je te veux mec», lui dit la jeune femme, mais il confond ce qu’elle dit avec le nom d’une rue et répond : «Ah Yougay !”.

Dans la récréation de 2018, le guachimán résout le problème en sortant son téléphone portable et en utilisant l’identifiant vocal d’une application de traduction. À l’aide de ses données mobiles, elle a réussi à comprendre ce que l’étranger voulait vraiment dire et l’a accompagnée, au lieu de gâcher l’occasion.