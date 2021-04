Il y a aussi une nouvelle mise à jour logicielle pour les contrôleurs DualSense de PS5

La PlayStation 5 vient de recevoir une grosse mise à jour du micrologiciel aujourd’hui, ajoutant un lot de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations à l’expérience. Après avoir installé la mise à jour, vous serez également invité à mettre à jour votre contrôleur DualSense.

Il n’y a pas d’informations sur ce que font exactement les mises à jour logicielles pour les contrôleurs DualSense, mais comme toujours, il est préférable de s’assurer que tout est aussi à jour que possible pour garantir les meilleures fonctionnalités. Ainsi, lorsque votre PS5 vous indique qu’il y a une mise à jour pour votre manette, branchez-la via USB et faites-le – cela ne prend qu’une minute. Vous pouvez également dire à la PS5 de vous avertir à nouveau dans les 24 heures si vous ne pouvez vraiment pas être dérangé tout de suite.

Juste un petit renseignement, vraiment. Après avoir mis à jour votre PS5, mettez également à jour ces pads DualSense.