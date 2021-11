Il y a 90 demandes légales de ceux qui assistent au festival « Astroworld »

Les avocats représentant plus de 200 personnes qui affirment avoir été blessées après avoir assisté au festival de musique « Astroworld » la semaine dernière soulignent qu’environ 90 poursuites ont été ajoutées.

Actuellement, il y a un total de neuf décès dus à l’avalanche de personnes lors de la présentation du rappeur Travis Scott lors de l’événement qui a eu lieu à Houston, au Texas, la semaine dernière. Les poursuites ont été dirigées principalement contre Scott, meneur et principal organisateur du festival, ainsi que l’équipe de promoteurs « Live Nation ».

« Nous représentons plus de 200 victimes qui ont été blessées mentalement, physiquement et psychologiquement au Festival Astroworld. Personne ne devrait mourir pour aller à un concert », a déclaré aujourd’hui Ben Crump, avocat des droits civiques des médias à Houston (via KHOU 11).

« Donc, ce procès n’est pas seulement pour obtenir justice pour eux, mais pour s’assurer que les promoteurs et les organisateurs sachent qu’ils ne peuvent pas permettre que cela se produise à l’avenir. » L’avocat Alex Hilliard a également accusé devant les médias que les promoteurs avaient fait preuve de « négligence criminelle » en n’ayant pas de plan d’urgence ou d’équipement médical adéquat car ils sont l’un des plus grands promoteurs d’événements musicaux au monde.

Alors que nous arrivions à l’Astroworld Festival à NRG Park juste à 14h00, une bousculade a éclaté à travers les portes. Des centaines de personnes ont détruit l’entrée de sécurité VIP, contournant le point de contrôle. Les gens ont été piétinés. Certains ont été détenus. (Excusez n’importe quelle langue que vous pourriez entendre) pic.twitter.com/d0m2rjqAAk – Mycah Hatfield (@ MycahABC13)

Ces déclarations émergent peu de temps après qu’Edwin McPherson, l’avocat de Travis Scott, ait déclaré dans un communiqué que l’artiste ne savait pas ce qui se passait parmi le public lors de sa présentation, arguant que cela était dû à l’ampleur de l’événement en question.

Tout au long de cette semaine, Travis Scott a indiqué qu’il prendra en charge les frais funéraires du défunt dans « Astroworld », en plus du temps de thérapie gratuit pour les proches ou les participants à l’événement qui estiment en avoir besoin. Scott a également annulé ses prochains spectacles prévus pour le reste de l’année.