Il y a 50 ans, un astronaute d’Apollo 14 jouait au golf sur la lune. Voici l’histoire intérieure.

La plupart des golfeurs veulent vraiment éviter les pièges de sable, mais l’astronaute de la NASA Alan Shepard n’avait pas d’autre choix que d’en traiter un en brandissant une tête à six fers sur la surface poussiéreuse de la lune il y a 50 ans ce mois-ci.

Shepard a pris quelques instants lors de l’atterrissage d’Apollo 14 pour montrer son passe-temps lors d’une émission en direct de la surface lunaire le 6 février 1971. Il a pris deux coups, avec la deuxième balle allant « miles et mile », at-il dit à la caméra.

Il exagérait, selon nouvelle analyse de la United States Golf Association (USGA). Sur la base des données de l’équipage et d’une mission lunaire moderne, le groupe a constaté que la première balle avait parcouru 24 mètres (22 mètres) et la seconde environ 40 mètres (37 m). Par comparaison, un rapport 2019 l’utilisation des catégories de genre des tournois de golf montre qu’un golfeur amateur moyen sur Terre peut conduire la balle à 216 mètres (198 m), et une golfeuse moyenne à 148 mètres (135 m), bien que ces distances aient considérablement augmenté depuis le vol de Shepard.

Pour être juste envers Shepard, cependant, il avait plus d’obstacles à affronter que votre amateur typique du dimanche. Son « club » de golf était en fait un dispositif de prélèvement d’échantillons modifié avec la tête attachée à l’extrémité. Il portait également une combinaison spatiale notoirement rigide cela l’a forcé à se balancer avec un seul bras.

« Vous ne pouvez obtenir qu’un coup à une main, ce qui ne vous donne vraiment pas la force et la vitesse d’un coup de golf normal sur Terre », a déclaré l’historienne de l’USGA Victoria Nenno à 45secondes.fr. « Tu as normalement beaucoup de tour [at the waist]et la force provenant des jambes. Malheureusement, Shepard n’a pu gérer qu’un tir d’une seule main. «

En revanche, a déclaré Nenno, les golfeurs liés à la Terre ont bénéficié d’avancées techniques telles que la technologie anti-humidité dans les vêtements, auxquelles Shepard n’aurait pas eu accès dans les années 1970, même sur sa planète natale. Pour cette raison, elle a ajouté qu’elle était intriguée d’entendre parler de des combinaisons spatiales lunaires plus récentes et plus flexibles que la NASA crée pour le programme Artemis pour d’éventuels atterrissages en 2024. « Il serait très intéressant de voir comment cela affecterait le tir », a déclaré Nenno.

Une vue du module lunaire Apollo 14 montrant un javelot lancé au même point de la mission à gauche du centre, avec l’une des balles de golf de Shepard en dessous. (Crédit d’image: NASA)

L’USGA a trouvé les balles de golf lunaires dans des scans améliorés haute résolution des images de vol originales de la mission Apollo 14. L’association a mesuré le point entre le divot et les emplacements où les balles ont fini par utiliser des images haute résolution de l’orbite prises par la NASA. Orbiteur de reconnaissance lunaire , lancé en 2009.

L’association a utilisé une deuxième technique pour confirmer les mesures. Certaines des images utilisées étaient des séquences de photos prises à partir du module lunaire , la péniche de débarquement des astronautes, prise pour montrer l’ensemble du site d’atterrissage aux géologues sur Terre. L’USGA a assemblé les photographies dans un panorama pour démontrer l’emplacement du divot et des deux balles, qui (après avoir pris en compte les nouvelles améliorations de photos) étaient bien à la vue du vaisseau spatial atterri.

Les deux balles sont également visibles dans les images de décollage d’Apollo 14, mais seulement après avoir appliqué « une technique d’empilement complexe sur plusieurs images distinctes », selon un journal de golf de l’USGA histoire. Cela signifie que les astronautes de la NASA Shepard et Ed Mitchell n’auraient probablement pas pu voir les balles elles-mêmes depuis le vaisseau spatial, que ce soit pendant leur séjour au sol ou en s’éloignant de la lune.

Heureusement pour les amateurs de golf, Shepard a trouvé de la place pour ranger son club modifié dans le module lunaire; c’était chanceux étant donné que les astronautes jetaient souvent du matériel sur la lune pour faire de la place pour des échantillons de roches précieuses. Les règles entourant la remise d’artefacts spatiaux aux astronautes étaient différents dans les années 1970, alors Shepard a gardé le club avant de le donner au USGA Museum de Liberty Corner, New Jersey, à environ une heure à l’ouest de New York, en 1974.

Shepard a été convaincu de se séparer de son précieux club lunaire après que le célèbre chanteur et artiste Bing Crosby, membre du comité de l’USGA en 1972, ait écrit à Shepard en disant que le musée serait « un dépôt idéal pour le célèbre instrument », a déclaré Nenno. Shepard et Crosby avaient déjà joué ensemble à Pebble Beach, en Californie, un paradis de golf bien connu pour les amateurs.

Nenno a déclaré que l’artefact était généralement l’un des plus populaires du musée – sans tenir compte de la pandémie de coronavirus en cours et des règles de quarantaine associées, bien sûr, qui ont affecté les destinations touristiques du monde entier. « Le programme Apollo représentait la fierté nationale et l’espoir pour l’avenir. L’artefact a beaucoup de ces grands sentiments qui lui sont attachés; son apparence est inhabituelle et intéressante par rapport à d’autres équipements de golf », at-elle expliqué.

Pourquoi «inhabituel et intéressant»? Techniquement parlant, le club de golf était une tête de fer Wilson Staff Dyna-Power 6 attachée à un outil d’échantillonnage – un outil en cinq pièces tenu ensemble par une ficelle lorsqu’il n’est pas entièrement assemblé – qui était en aluminium et en téflon. Les clubs de golf ne se séparent généralement pas comme le club lunaire de Shepard, mais Shepard avait besoin de la modification pour le plier dans les quartiers exigus de l’atterrisseur lunaire Apollo.

Shepard a eu l’idée de son golf moonshot en 1970, lorsque le célèbre golfeur Bob Hope a visité le Manned Spacecraft Center de la NASA (MSC, maintenant Centre spatial Johnson ) à Houston, le centre de formation des astronautes, pour une émission spéciale télévisée. Hope a emmené son club de golf partout, selon l’USGA, et Shepard a été inspiré pour faire une séance de golf rapide sur la lune pour démontrer l’attraction gravitationnelle de la lune, qui est un sixième de celle de la Terre, selon la NASA.

Shepard, le commandant d’Apollo 14 et un astronaute de longue date de la NASA, a utilisé ses relations pour demander discrètement de l’aide à garder le plan une surprise. Jack Harden, le pro du River Oaks Country Club à Houston, a fait la tête du club. La division des services techniques de la NASA a également aidé à la construction du «club» de golf, qui devait répondre aux mêmes exigences de sécurité strictes que les autres charges utiles d’engins spatiaux.

Shepard s’est également assuré de réussir son coup de golf avec la haute direction, approchant le directeur du MSC de l’époque, Bob Gilruth, pour obtenir son adhésion. Au début, Shepard a rappelé dans une histoire orale de la NASA en 1998 , Gilruth a dit « il n’y avait absolument aucun moyen. » Shepard, cependant, a expliqué la construction du club de golf à Gilruth et a ensuite fait une promesse au directeur.

Les astronautes d’Apollo 14 Edgar Mitchell et Alan Shepard s’entraînent à déployer du matériel avant leur voyage sur la lune. (Crédit d’image: NASA)

« Ce qui a finalement convaincu Bob, c’est quand j’ai dit: ‘Patron, je vais passer un accord avec vous. Si nous avons raté, si nous avons eu une panne d’équipement, quelque chose s’est mal passé à la surface où vous êtes gêné ou nous sont gênés, je ne le ferai pas. Je ne serai pas si frivole », a déclaré Shepard à l’époque.

«Je veux attendre la fin de la mission, me tenir devant la caméra de télévision, frapper ces balles de golf avec ce club de fortune, la plier, la mettre dans ma poche, monter l’échelle et fermer la porte, et nous sommes partis », a déclaré Shepard. « Alors il a finalement dit: » D’accord. » Et c’est comme ça que ça s’est passé. «

Comme tout bon astronaute, Shepard a simulé son coup de golf bien avant de se rendre sur la lune. Il transportait régulièrement ses plus de 200 livres. (90 kilogrammes) scaphandre à un bunker local pour pratiquer son tir en étant habillé, loin des yeux du public, juste pour s’assurer qu’il puisse l’atterrir, a déclaré l’USGA.

Des décennies après l’excursion de golf historique, Shepard était toujours fier de cet accomplissement. « Jusqu’à présent, je suis la seule personne à avoir frappé une balle de golf sur la lune. Probablement pendant un certain temps », a-t-il déclaré à la NASA dans l’histoire orale de février 1998, quelques mois avant sa mort à 74 ans . Il s’est émerveillé de la différence entre une expérience de golf sur la surface lunaire. « Quel bel endroit pour frapper une balle de golf. »

