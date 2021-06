Il y a 50 ans, le mariage de Tricia Nixon à la Maison Blanche captivait la nation

Pour beaucoup, le 12 juin 1971 était l’événement social de la saison. Pour le président Richard Nixon, c’était l’occasion d’être papa d’un jour, à une époque de mécontentement. Mais pour une jeune femme, ce fut le plus grand jour de sa vie, car elle était Tricia Nixon – la fille aînée du président – ​​et elle épousait l’étudiant en droit Edward Finch Cox dans la roseraie de la Maison Blanche.

Le président Nixon escortant sa fille Tricia lors de la cérémonie de mariage. Bibliothèque et musée présidentiel Richard Nixon

« Ce fut une journée si heureuse à la Maison Blanche », a déclaré à AUJOURD’HUI Jennifer Pickens, une historienne de la Maison Blanche qui se concentre sur les premières dames. « Tout le monde a embrassé le moment. Il s’agissait de deux personnes amoureuses qui s’engagent l’une envers l’autre. »

L’invitation au mariage. Bibliothèque et musée présidentiel Richard Nixon

Les mariages à la Maison Blanche n’étaient pas inconnus : Tricia Nixon était la neuvième progéniture présidentielle à se marier là-bas. 12 autres enfants présidentiels ont été mariés alors que leurs pères étaient au pouvoir, mais pas à la Maison Blanche (Jenna Bush Hager d’aujourd’hui s’est mariée au ranch de la famille Bush à Crawford, Texas). Et ce mariage particulier, une première fille se mariant dans la légendaire roseraie en plein air, était certainement une occasion spéciale. Alors que le pays était agité de protestations contre les changements sociaux et la guerre du Vietnam, c’était une bonne nouvelle singulière – comme un mariage royal américain.

Tricia Nixon et Edward Cox entrant dans le Grand Hall de la Maison Blanche avant l’annonce officielle des fiançailles le 16 mars 1971. Bibliothèque et musée présidentiel Richard Nixon

« Les gens disent toujours qu’ils se sont souvenus de son mariage », a déclaré Pickens. « Ils voulaient la recette du gâteau de mariage; ils voulaient savoir ce que portaient les préposés à la mariée. Il y avait des histoires sur la façon dont elle avait dû glisser sa robe de mariée dans et hors de la Maison Blanche. Il y a quelque chose que les gens aiment quand il s’agit d’histoires comme ça sur la vie quotidienne à la Maison Blanche. Cela nous donne quelque chose à quoi nous rattacher – ils sont comme notre famille royale. «

Edward Cox et Tricia Nixon ont coupé leur gâteau de mariage. Bibliothèque et musée présidentiel Richard Nixon

Donc, même si notre invitation s’est perdue dans le courrier en 1971, revenons sur ce moment spécial de l’histoire de la Maison Blanche en parcourant les moments les plus importants de la journée :

Le couple

Tricia Nixon, 25 ans, et Edward Cox, 24 ans, se sont rencontrés à l’origine lors d’un bal au lycée en 1963, selon la Fondation Nixon ; il l’a escortée au bal international des débutantes l’année suivante. Ils sont sortis ensemble à l’université et en 1970, Cox a demandé sa main en mariage à son père.

Mais pas avant d’avoir eu au moins un autre rendez-vous, avec le futur président américain George W. Bush. Ensuite, un pilote de la Garde nationale, Bush, 22 ans, a été nommé par son père, le futur président George HW Bush (qui était alors membre du Congrès du Texas) pour rencontrer Nixon lors d’un gala.

Mais comme TIME l’a rapporté, dans un mémoire de 2014, « 41: A Portrait of My Father », George W. Bush s’est souvenu d’avoir renversé du vin et allumé une cigarette pendant le rendez-vous, ce qui l’a amenée (Tricia Nixon) à demander à être ramenée à la maison » immédiatement après le dîner. »

Revenons donc à Cox, qui se sentait clairement à l’aise avec la famille Nixon et le milieu politique aux enjeux élevés environnants. « Ils étaient ensemble depuis des années », a déclaré Pickens. « Parce qu’il avait été à la Maison Blanche, ils étaient très préparés [for being in the public eye]. »

Le président Nixon, Pat Nixon, Tricia Nixon, Edward Cox, Howard Cox, Anne Cox sur scène dans l’East Room annonçant les fiançailles le 16 mars 1971. Bibliothèque et musée présidentiel Richard Nixon

Ils ont choisi le 12 juin pour leur mariage et il leur a semblé naturel d’organiser la cérémonie dans la roseraie. Et ce matin-là, la mariée s’est réveillée avec une note de son père placée sous sa porte, lui souhaitant bonne chance. « Aujourd’hui est le jour où vous commencez un long et passionnant voyage », a-t-il écrit. « Vous avez fait le bon choix. »

Tricia Nixon ouvrant des cadeaux lors d’une douche nuptiale en son honneur, organisée par les femmes de la presse. D’abord Pat Nixon, la journaliste Helen Thomas et la mère du marié, Anne Cox, partagent le canapé avec elle le 26 mai 1971. Bibliothèque et musée présidentiel Richard Nixon

L’emplacement

En tant que première mariée de la Maison Blanche à avoir sa cérémonie dans la roseraie, Tricia Nixon jouait un peu avec la météo. « Il y avait beaucoup de va-et-vient pour savoir s’ils allaient le déplacer à l’intérieur, mais ils avaient un plan pour la pluie », a déclaré Pickens. « Ils ont continué à apporter les chaises et à les sortir. »

Les travailleurs de la roseraie se préparent pour le mariage. Bibliothèque et musée présidentiel Richard Nixon

Mais une brève fenêtre de temps s’est ouverte où il a promis de ne pas pleuvoir, alors l’événement est resté à l’extérieur. « La raison pour laquelle elle voulait vraiment l’avoir là-bas était qu’il y avait tellement de bénévoles qui venaient de partout au pays et qui travaillaient pour rendre la roseraie magnifique », a déclaré Pickens. « Elle voulait partager leur travail. »

Un belvédère en fer blanc élaboré avait été créé pour la lecture des vœux et la cérémonie proprement dite. Il réside maintenant à la bibliothèque Nixon à Yorba Linda, en Californie.

La robe

Priscilla Kidder, fondatrice de Priscilla of Boston, était devenue célèbre en aidant à habiller les demoiselles d’honneur de Grace Kelly en 1956, ainsi qu’en concevant la robe de mariée de Luci Baines Johnson (fille du président Lyndon Johnson). Elle était naturelle pour habiller Tricia Nixon et a trouvé le moyen d’être à la fois élégante – la robe était en organdi de soie blanche appliqué avec de la dentelle d’Alençon et des muguets brodés sur du crêpe de soie – et un peu scandaleuse, car elle était sans manches.

Un croquis de la robe de mariée de Tricia. Bibliothèque et musée présidentiel Richard Nixon

Adhérant au traditionnel « quelque chose de vieux, quelque chose de nouveau, quelque chose d’emprunté, quelque chose de bleu et six pence dans sa chaussure », selon un communiqué de presse de la Maison Blanche, la mariée portait une bague de fiançailles en saphir et diamants qui avait été offerte à la grand-mère de Cox (ancienne ); sa robe de mariée (neuve) ; une paire de pendants d’oreilles en diamants et perles de sa sœur et matrone d’honneur, Julie Nixon Eisenhower (empruntée) ; une inscription en fil bleu sur satin blanc à l’intérieur de la robe qui disait « Gown by Priscilla of Boston for the White House wedding of Tricia Nixon to Edward Finch Cox, June 12, 1971 » (bleu). Et oui, elle avait six pence dans sa chaussure !

Pendant ce temps, bien que la robe de la mariée soit blanche, la palette de couleurs pour ses quatre assistantes était vert menthe et lilas, avec la matrone d’honneur vêtue de vert menthe, sous-jupe de lilas. Leurs chapeaux ont été créés avec de l’organdi superposé dans des couleurs assorties à leurs robes et comportaient « des couronnes transparentes en soie et des fleurs brodées », a noté un communiqué de presse de la Maison Blanche.

« C’était à tous égards un mariage de jardin », a déclaré Pickens. « C’était très printanier. Je pouvais voir une mariée porter cette robe aujourd’hui – c’était avant-gardiste, mais aussi traditionnel. Les robes de demoiselle d’honneur étaient plus d’époque. »

Les Cox devant la Maison Blanche avec la famille et les invités. Bibliothèque et musée présidentiel Richard Nixon

Et il y avait quelques autres invités à la fête qui se sont « habillés »: le président Nixon avait veillé à ce que les chiens de la famille reçoivent des colliers de couronnes de fleurs. « Nous oublions que nos commandants en chef sont humains, et c’est agréable de penser qu’il demande au fleuriste de la Maison Blanche de faire des couronnes à placer sur les chiens », a déclaré Pickens.

La cérémonie

Comme le président Nixon l’a rappelé dans « Les mémoires de Richard Nixon », la mariée est sortie de sa chambre entre 15 heures et 16 heures ce jour-là, vêtue de sa robe de mariée et de son voile, et a rencontré sa mère et sa sœur dans le West Hall. Les officiers militaires qui servaient d’assistants sociaux à la Maison Blanche retenaient les 400 invités à l’intérieur en cas de pluie, mais un bulletin météo indiquait qu’à 16h30, les choses seraient claires.

Tricia Nixon et Ed Cox dans le kiosque de mariage utilisé lors de leur cérémonie. Bibliothèque et musée présidentiel Richard Nixon

Comme le temps s’est levé, la cérémonie a commencé. Le couple avait écrit leurs vœux eux-mêmes, et après il y avait eu une ligne de réception et une danse dans la salle Est.

Après avoir salué les invités, les mariés ont valsé sur « Le thème de Lara » du « Docteur Zhivago » pour leur première danse, et après que le groupe se soit lancé dans « Thank Heaven For Little Girls », le président Nixon a pris le relais avec sa fille tandis que Cox dansait avec Mme Nixon.

La liste des invités pour l’événement était longue et pleine de noms importants de tous les horizons, y compris l’ancienne première dame Mamie Eisenhower (son petit-fils David avait épousé Julie Nixon en 1968), les anciennes premières filles Lynda Bird Johnson, Luci Baines Johnson et Alice Roosevelt Longworth (fille du président Theodore Roosevelt), le directeur du FBI J. Edgar Hoover, le révérend Billy Graham, Ethel Waters, Red Skelton et Ralph Nader – mais aucun membre du Congrès.

Les jeunes mariés ont accueilli les invités après la cérémonie dans une file de réception. Bibliothèque et musée présidentiel Richard Nixon

Finalement, les jeunes mariés sont partis pour leur lune de miel, et dans ses mémoires, le président Nixon a écrit qu’il avait revu la cérémonie dans des émissions télévisées ce soir-là.

Le président Nixon danse avec sa femme Pat à la réception de l’East Room. Bibliothèque et musée présidentiel Richard Nixon

« Il ressentait définitivement le besoin d’être vu [by the public] en tant que père, pour mieux paraître aux jeunes », a déclaré Ian Randal Strock, auteur de « The Presidential Book of Lists » et « Ranking The First Ladies ». C’était sa personnalité intérieure qui était le moteur de choses comme un public -campagne relationnelle prenant la forme d’un mariage. »

Le gâteau

Avec six niveaux, le gâteau au citron était, selon le Chicago Tribune, de 350 livres et assez grand (par conception) pour servir à la presse ainsi qu’aux invités. Il a été créé par le chef de la Maison Blanche Henry Haller, le chef pâtissier de la Maison Blanche Heinz Bender et le pâtissier Maurice Bonté. Les ingrédients étaient assez simples : sucre, beurre, farine à gâteau, zeste de citron, sel, œufs et levure chimique.

L’énorme gâteau de mariage était assez gros pour nourrir les invités et les membres de la presse. Bibliothèque et musée présidentiel Richard Nixon

« Les journaux essayaient de déchiffrer la recette », a déclaré Pickens. « Tout le monde voulait avoir une part de ce gâteau, tout le monde essayait de le copier. »

La Maison Blanche a envoyé une recette du gâteau qui donnerait une version ronde de 12 pouces, mais il y avait un problème avec les proportions, a déclaré Pickens, et une version révisée a été rapidement publiée pour ajuster les choses correctement :

La recette (corrigée) du gâteau, en taille réduite pour un dessert de taille moyenne. Bibliothèque et musée présidentiel Richard Nixon

La presse

Bien que la cérémonie n’ait pas été diffusée en direct, des émissions spéciales diffusées plus tard dans la journée ont invité le monde à participer à la cérémonie. Selon Pickens, des centaines de journalistes ont été accrédités pour couvrir le mariage et les émissions de télévision ont attiré 110 millions de téléspectateurs (ces chiffres incluent une émission en avant-première la veille du mariage).

Bien sûr que non tout les membres de la presse étaient aussi les bienvenus que certains. Judith Martin, qui a couvert les événements sociaux pour le Washington Post avant de commencer sa chronique sur l’étiquette « Miss Manners », figurait sur ce qu’elle a dit au Post and Courier en 2010 était la liste de « gel profond » du président Nixon pour avoir « écrasé » le mariage de Julie Nixon. Elle avait également exprimé son opinion sur Tricia Nixon dans une couverture précédente, notant qu' »une femme de 24 ans habillée comme un cornet de crème glacée peut donner une mauvaise réputation même à la propreté et à la propreté ».

Le Post (et Martin) ont été interdits de couvrir le mariage, a écrit l’ancienne éditrice du Post, Katharine Graham, dans ses mémoires « Histoire personnelle », lauréate du prix Pulitzer en 1997. Mais, a-t-elle ajouté, « le journal a eu la meilleure couverture de l’événement » parce que des journalistes de toute la ville ont remis à Martin leurs notes sur le mariage. L’histoire du Post est apparue en première page, sans signature.

Pendant ce temps, Barbara Walters travaillait pour NBC à l’époque et a rejoint le co-présentateur Edwin Newman sur la pelouse sud venteuse de la Maison Blanche pour une couverture spéciale du mariage. Elle a conclu en disant: « Bien sûr, chaque fois qu’il y a un mariage comme celui-ci, il y a ceux qui disent, oh peut-être qu’on y prête trop d’attention, et trop d’argent pour cela … Mais pourquoi sommes-nous si intéressés ? Eh bien, c’est historique. Et c’est peut-être une chance de voir un peu des potins dans les coulisses, de voir ce qui se rapproche le plus de la tradition et de la royauté. De voir les puissants dans leurs moments d’inconscience. «

Néanmoins, le mariage n’était pas l’intégralité de ce que la presse couvrait. Le 13 juin, le New York Times a publié en première page une photo du président Nixon et de Tricia ainsi qu’une couverture du mariage – mais quelques colonnes seulement contenaient une histoire sur la sortie de ce qui allait devenir les Pentagon Papers.

Mais pendant au moins une soirée, alors que le président Nixon et sa famille regardaient leurs films personnels à la télévision nationale, tous les problèmes imminents semblaient probablement loin.