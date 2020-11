Il y a 1 sortie de personnage que les téléspectateurs ne toléreraient pas

L’anatomie de Grey créé à la télévision en 2005, et même après quinze ans, il reste l’un des drames médicaux les plus populaires jamais diffusés.

La série raconte l’histoire du personnel médical dévoué et des résidents d’un hôpital fictif de Seattle. Au fil des ans, les fans ont vu grandir et se développer nombre de leurs personnages préférés, traverser diverses tragédies et faire grandir leur famille. Ces jours-ci, L’anatomie de Grey reste une force dans le divertissement télévisé, et bien qu’il ait résisté à diverses controverses, les fans reviennent à chaque nouvelle saison.

Pourtant, il y a quelques choses qui éloigneraient définitivement la base de fans – et récemment, certains fans de Reddit se sont ouverts sur la sortie d’un personnage qui ferait vraiment fureur les fans hardcore.

« Grey’s Anatomy » présente une distribution d’ensemble

CHANDRA WILSON, JAMES PICKENS JR.

Meredith Gray, interprétée par Ellen Pompeo, est depuis longtemps le personnage principal de L’anatomie de Grey. L’émission est centrée sur la montée de Meredith d’un résident à un médecin estimé au Seattle Grace Hospital.

En plus de sa vie professionnelle, cependant, les téléspectateurs plongent profondément dans la vie personnelle de Meredith – avec ses nombreux amours détaillés au cours de la série. Cependant, de nombreux autres personnages ont joué un rôle de premier plan dans la série au fil des ans.

Des stars comme Eric Dane, Patrick Dempsey, TR Knight, Sandra Oh et Katherine Heigl ont toutes joué un rôle essentiel dans L’anatomie de Grey, tandis qu’une pléthore d’autres acteurs de personnages ont joué des rôles plus petits, mais toujours vitaux.

De nombreux acteurs ont été honorés pour leur travail dans le drame médical, et pendant ses 15 années à l’antenne, L’anatomie de Grey a reçu près de quarante nominations aux Primetime Emmy Awards.

Qui joue Richard Webber?

En 2005, quand L’anatomie de Grey fait ses débuts à la télévision, les téléspectateurs ont été présentés à un personnage de soutien qui deviendrait un favori des fans. Richard Webber, joué par James Pickens Jr., était le chef de la chirurgie à l’hôpital Seattle Grace Mercy West, et une figure mystérieuse. Richard a tendance à jouer près du gilet et aime rester strictement professionnel au travail, même s’il souffre de problèmes émotionnels intenses.

Pickens a fait sensation dans son rôle de Richard Webber, et bien qu’il ait eu un CV assez distingué avant d’être choisi L’anatomie de Grey, il est devenu étroitement lié au personnage de Richard.

Pickens a personnellement reçu plusieurs prix pour son travail dans la série, notamment le NAACP Image Award for Outstanding Supporting Actor in a Drama Series.

Les fans se révolteraient si Webber quittait Grey’s Anatomy

Ces jours-ci, Richard Webber est toujours un favori sur L’anatomie de Grey. Pourtant, les fans craignent que les écrivains tentent éventuellement de l’écarter de la série.

De plus, certaines rumeurs ont circulé ces dernières années, suggérant que James Pickens Jr.est prêt à passer à autre chose. Hidden Remote a récemment rapporté que «le sort de Richard Webber dans la série est maintenant en question», suggérant que le personnage pourrait bientôt sortir pour de bon.

Récemment, certains fans de Reddit ont discuté de la possibilité que Webber quitte, révélant que c’est la seule torsion de l’intrigue qu’ils ne défendront pas. «Même avec la baisse de qualité, j’ai toujours dit que je resterais Grey’s jusqu’à la fin », a déclaré un fan. « Cela dit, s’ils tuaient Webber, je l’éteindrais pour de bon. »

Une autre affiche a fait écho à ces mêmes sentiments, disant: «Je ne leur pardonnerai jamais s’ils tuent Webber.» Pour l’instant, il semble que Webber soit sûr – mais dans le monde de L’anatomie de Grey, rien n’est jamais sûr.