Il vend sa collection de cartes Pokémon et parvient à payer ses études médicales

Caleb King est un étudiant en médecine de première année à l’Université de Caroline du Nord. Il est également un grand fan de Pokémon, au point d’avoir une collection de cartes sur les petits monstres populaires à forte valeur économique. La découverte après une série d’enchères eBay, qui a valu à Caleb le produit de 80 000 €. La somme sera utilisée par l’étudiant américain pour payer ses études de médecine au collège. Ce n’est pas tout: ce chiffre ne concerne qu’une partie de la collection de cartes Pokémon de Caleb, étant donné que les pièces restantes valent toujours 50000 €.

Une histoire, recueillie et racontée par le diffuseur américain RENARD, qui se souvient de ne pas sous-estimer ses passions. Caleb lui-même a déclaré aux journalistes qu’il avait souvent été mal compris dans le passé pour ses intérêts, tant par sa famille que par ses amis. En effet, dans le cas de cartes Pokémon spécifiques, certaines dépenses sont nécessaires: par exemple, la carte Pikachu a une valeur de 700 euros. Au total, Caleb a dépensé 4 000 € pour sa collection. Au vu du produit des enchères, l’argent dépensé par Caleb s’est avéré être un investissement surprenant, qui au fil des années est devenu très rentable. Bref, une belle revanche.

Le jeu de cartes à collectionner Pokémon a ses origines au Japon en 1996 et s’inspire du jeu vidéo emblématique qui a établi la renommée intemporelle des monstres nés de l’esprit de l’informaticien et fan d’insectes. Satoshi Tajiri. Un succès devenu cross-média (jeux vidéo, séries animées, cartes, etc.) qui au fil des années a investi et continue d’investir le monde entier (même le marin). Les cartes continuent d’être produites directement par Nintendo et Pokémon USA Inc., et actuellement les ensembles à collectionner ont atteint la huitième génération. En ce qui concerne les jeux vidéo, cependant, la série est arrivée à Pokémon Sword and Shield, un chapitre exclusivement pour Nintendo Switch publié à l’automne 2019.