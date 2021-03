Il s’est tenu en Argentine: réactions sur les réseaux pour le Golden Globe d’Anya Taylor-Joy

Une autre célébration de la Prix ​​Golden Globes et cette 78e édition nous a laissé de grands moments, comme cela s’est produit dans ce type d’événement. Nous avons déjà tous les lauréats du cinéma et de la télévision, mais il y avait un prix qui a été beaucoup célébré en Argentine et dans toute l’Amérique latine: Anya Taylor-Joy de la meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm, pour la série Netflix «Lady’s Gambit».

Dans la catégorie, il a battu de grands artistes hollywoodiens, tels que Cate Blanchett (Mme America), Nicole Kidman (L’annulation), Shira haas (Little Orthodox) et Daisy Edgar-Jones (Personnes normales). La jeune femme était très excitée: «Je referais ce projet encore et encore. C’est incroyable que tout le monde ait vu cette série. Je suis tellement reconnaissant envers le public qui a apprécié ces personnages..

Comme nous le savons déjà, l’interprète de Beth Harmon a la nationalité argentine et reçoit quotidiennement l’affection du public à travers les réseaux sociaux. C’était là, plus précisément sur Twitter, où ses fans ont célébré leur premier Golden Globe avec euphorie et ils ont précisé que même si elle est née en Floride, aux États-Unis, elle est une autre compatriote. Découvrez les meilleures réactions!

Oui, oui, tout est très beau, mais Anya Taylor-Joy avec 24 vient de remporter le Golden Globe, elle est hyper gentille, et parle aussi avec un parfait accent argentin de Buenos Aires.

Après le prix, elle a été consultée par les médias américains Variété pour ses caractéristiques argentines et les aspects qui l’ont amenée à gagner: « J’ai grandi dans une famille solidaire et je comprends vraiment la valeur du travail d’équipe. ». De cette manière, égalé Angelina Jolie en étant la plus jeune à remporter ce prix à 24 ans.

L’avenir d’Anya Taylor-Joy ne s’arrête pas à la célébration de cette réalisation méritée, récemment elle vient du tournage ‘Le Northman’, un film d’horreur prometteur; est au milieu des enregistrements du projet de David O. Russell, dont nous avons rencontré quelques photos de lui avec une nouvelle coiffure et cette année il fera la première « Dernière nuit à Soho », la bande d’Edgar Wright.