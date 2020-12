Il semble y avoir plus de preuves que Rihanna et A € AP Rocky sont un couple

Des rumeurs selon lesquelles Rihanna et A € AP Rocky sont un objet circulent depuis que RiRi s’est séparée de son ex-petit ami milliardaire Hassan Jameel plus tôt cette année.

Mais le discours sur le chanteur et Rocky étant un couple s’est vraiment réchauffé au cours du dernier mois environ après avoir été vus passer du temps ensemble.

Il semble maintenant y avoir plus de preuves que Rihanna et le rappeur sont un petit ami et une petite amie depuis qu’ils ont été vus à la Barbade, le pays d’origine de Rihanna à Noël.

Ils ont été vus en train de se montrer un PDA sur des photos et de s’amuser sur des jet-skis.

Si Rihanna et Rocky sont en couple, voyez-vous leur relation durer?