Il semble que nous aurons un retard d’Horizon Forbidden West

Les retards continuent d’inonder le jeu vidéo aujourd’hui et il semble maintenant que nous aurons un retard d’Horizon Forbidden West.

Eh bien, rien, coupable. Que la série de retards suit son cours et n’arrête personne. Si nous vous avons récemment parlé de Kena: Bridge of Spirits, nous devons maintenant parler d’un autre qui, bien que cela ne soit pas confirmé, a plus de bulletins de vote pour aller jusqu’en 2022 que vous n’en avez pour transpirer demain à 3 heures de l’après-midi. Nous parlons de Horizon interdit à l’ouest.

L’alarme a déjà été donnée par deux endroits différents. Le premier d’entre eux a été commenté par Jeff Grubb, qui a déclaré que Sony l’envisageait mais n’avait pas pris la décision. Maintenant, c’est Bloomberg qui recueille les mêmes rumeurs mais, en plus, ajoute que c’est déjà irrévocable.

Cela provoquerait le report d’Horizon Forbidden West de ce prochain Noël 2021 au premier trimestre 2022. Ce n’est pas quelque chose d’exagéré, mais cela laisse le panorama d’ici la fin de l’année un peu vide en termes de grande exclusivité Sony. titres.

Qu’ils aient pris une décision ou une autre, cela devra être confirmé par la société cet été-automne car si elle ne fait pas face à la colère de nombreux joueurs. Que, puisque nous le sommes, ils se mettent aussi en colère contre des choses qui n’ont pas de solution. Mettre en colère qu’ils se fâchent pour lui craquer, harcèlement systématique ou pratiques déloyales ou illégales.