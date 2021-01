Il semble que le souffle des PNJ sauvages ait été créé à l’aide d’un fabricant Mii avancé

Tous ceux qui ont eu un Nintendo au cours de la dernière décennie, ils ont probablement créé un Mii d’eux-mêmes, une version caricaturale de leurs propres visages qui leur permet d’être mis à l’intérieur du jeu avec des accessoires mignons ainsi qu’un lobby d’autres qui se sont personnalisés de la même manière.

Ce n’était jamais beaucoup plus qu’une façon amusante de créer un avatar, il semblait donc que certains Mii apparaissaient et garantiraient que vous auriez besoin de transpirer un peu.

Un utilisateur de Twitter a cependant fait une déduction intéressante qui semble impliquer que le Mii Maker va bien au-delà de ce que beaucoup ont présumé, au point qu’il était à la base de la construction de PNJ dans le titre Zelda en monde ouvert de Nintendo, La légende de Zelda: le souffle de la nature.

Au-delà de cela, il propose même d’injecter des Miis dans le jeu via le modding pour ceux qui veulent aider Link dans son voyage de reconstruction de villes, d’abattage d’arbres ou autre chose que de sauver la princesse Zelda qui, si vous avez besoin de le rappeler, est enfermée dans une bataille. de la vie et de la mort avec l’aura même du mal.

Pourtant, le surf sur bouclier est une explosion.

Salut, expert Mii ici. Il s’avère que les PNJ de TLoZ: BotW utilisent une version avancée du format Mii. Cela signifie qu’avec le modding, vous pouvez injecter des Miis dans le jeu. 🙂 En pensant à l’ouverture de commissions pour les injections Mii, à la fois des captures d’écran / images de vos Mii et des téléchargements de mod! pic.twitter.com/8NfVr4zyqA – je suis Alice (@HEYimHeroic) 4 janvier 2021

Les similitudes entre les Miis et les PNJ sont difficiles à nier, bien que les PNJ soient clairement bien mieux modélisés pour Souffle de la nature que nous verrions dans, disons, Sports Wii.

Prenez note de Matt cependant: il ne doit pas être à la légère dans aucun sport.

Bien qu’il soit possible d’injecter votre propre personnage dans Souffle de la nature, vous cherchez à le faire uniquement avec le modding: une fonctionnalité qui n’est actuellement pas possible sur la Nintendo Switch car les créateurs de console sont préoccupés par la sécurité de leur appareil. L’enracinement ou le piratage de votre Switch serait une première étape solide, mais les instructions complètes ne sont pas encore publiées pour que tout le monde puisse s’y essayer.

Bien sûr, cela ouvre la voie à une discussion plus approfondie sur la capacité future de modifier des titres qui sont verrouillés sur des consoles: nous avons longtemps dit que Souffle de la nature a complètement raté une occasion monumentale de pêcher à travers des panoramas à couper le souffle qui auraient bien fonctionné avec les mécanismes de cuisine, et le modding aurait pu amener cela plus près de se concrétiser.

Dans l’état actuel des choses, comme pour chaque console exclusive, nous sommes franchement coincés avec la vision absolue que les développeurs avaient lorsqu’ils ont lancé le contenu, que ce soit le jeu de base ou le DLC, et cela semble franchement préjudiciable à la durée de vie d’un nombre incalculable de titres.