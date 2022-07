Il semble que FromSoftware se prépare à annoncer la relance d’Armored Core

On dirait À partir du logiciel annoncera prochainement une relance de la série Armored Core. Les internautes ont remarqué que le site officiel des développeurs de Dark Souls est désormais signé « noyau blindé » lors d’une recherche sur Google, alors même que le dernier jeu du studio japonais est Elden Ring.

Le studio met actuellement à jour le site officiel en vue de l’annonce d’Armored Core. Le dernier volet de cette série est sorti il ​​y a presque dix ans – en 2013.

Rappelons que les prétendues informations sur le nouveau Armored Core et les captures d’écran sont apparues l’hiver dernier. D’après la description, le jeu est en partie inspiré de Dark Souls.

«Le combat contre le boss est similaire aux jeux de la série Souls. Et les fusillades à longue portée rappellent Virtua On. Je me concentre sur ce jeu car je n’ai jamais joué aux parties précédentes d’Armored Core.

La vidéo montre un mech blanc qui vole vers un robot géant -boss et utilise de l’énergie ou une épée laser, ce qui me rappelle aussi Souls.

Vient ensuite un segment avec un emplacement bien en vue, où le joueur, alors qu’il est dans le même robot, suit d’autres personnages (coop ?), Se déplaçant sur le sol enneigé (ou planant juste au-dessus), s’approchant d’un mur ou d’une porte massive, qui rappelle à nouveau l’architecture balayant Souls.

Mais cet endroit ne ressemblait pas à un château, mais plutôt à une porte en métal ou en pierre détruite. La vidéo elle-même est concise », a déclaré l’initié de Red Licorice à propos de la vidéo du jeu qui l’aurait atteint.

Miyazaki a également déclaré que d’autres mises à jour sont prévues pour Alden Ring. Pourtant, on ne sait pas si cela signifie du contenu supplémentaire – FromSoftware n’a pas encore annoncé d’extensions – ou si son équilibre RPG en monde ouvert a changé et s’est amélioré.

Par exemple, les séries Dark Souls et Bloodborne du développeur ont connu une augmentation significative du contenu post-sortie sous la forme de nouvelles extensions.

Mais le récent jeu Sekiro: Shadows Die Twice a reçu une mise à jour mineure – en 2020, FromSoftware a mis à jour son jeu de samouraï avec de courtes séquences de gameplay intitulées Boss Rush Mode, New Costumes et Remnants.