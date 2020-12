Il semble que 2021 sera enfin l’année de Diablo Immortal

Diablo Immortal pourrait arriver ce même 2021.

Il y a longtemps, les jeux vidéo mobiles ont cessé d’être quelque chose pour tuer le temps dans la salle d’attente du médecin ou en attendant le bus car aujourd’hui les smartphones sont l’une des plateformes les plus rentables de certains pays.

Des entreprises comme Nintendo ou Square Enix l’ont réalisé et certaines de leurs franchises les plus importantes telles que Mario ou Final Fantasy peuvent déjà être appréciées sur Android et iOS.

Une autre des entreprises qui a vu l’importance du marché des jeux vidéo mobiles était Blizzard, qui a annoncé il y a plus de deux ans un nouveau jeu de sa célèbre franchise Diablo, une nouvelle qui n’a d’ailleurs pas plu à tout le monde.

Mais passons à l’important, Quand allons-nous pouvoir profiter de Diablo Immortal sur les écrans de notre smartphone? Eh bien, il semble que 2021 sera l’année choisie.

Diablo Immortal pourrait sortir tout au long de 2021

Bien qu’il existe actuellement de nombreux jeux mobiles intéressants, il ne fait aucun doute que Diablo Immortal est l’un des plus attendus.

Annoncées il y a quelques années, les premières sensations n’étaient pas très bonnes. Les fans les plus acharnés de Diablo ne voulaient pas d’un jeu mobile gratuit avec des microtransactions, mais une nouvelle tranche de Diablo pour les ordinateurs et les consoles de bureauMalgré cela, on ne niera pas que le jeu continue de «faire du battage» la majorité des fans de la franchise qui n’hésiteront pas une seule minute à l’installer sur leurs smartphones.

Et quand cela sera-t-il? Comme nous le lisons dans Android Police, Blizzard a annoncé une version alpha pour les joueurs australienstant qu’ils ont un appareil Android.

Cette version, qui ne sera disponible que pour un temps et de manière limitée, nous laisse quelques éléments au clair. Diablo Immortal sera gratuit mais comprendra des achats ainsi qu’un pass de combat. Il a également sa propre histoire et un système de donjon où vous pouvez affronter des démons, des créatures et de puissants boss avec d’autres joueurs. Selon les développeurs, ces donjons dureront 10-15 minutes, un moment que nous considérons plus que suffisant étant donné qu’il s’agit d’un jeu mobile.

Le concepteur principal Wyatt Cheng a partagé dans une longue vidéo de 7 minutes que tout le contenu supplémentaire de Diablo Immortal sera gratuit. Contrairement à d’autres jeux gratuits, il n’y aura pas de système énergétique pour pouvoir jouer aussi longtemps que l’on veut. Chen ajoute que payer dans Diablo Immortal sera facultatif et non obligatoire.

Pour entrer dans d’autres détails, dans cet alpha, vous pouvez choisir entre quatre caractères différents: un sorcier, un moine, un barbare et un chasseur de démons, classes que les joueurs réguliers de Diablo identifieront instantanément. Selon certains utilisateurs qui ont pu tester les premières versions de ce Diablo Immortal, le gameplay est très réussi pour un jeu mobile bien qu’il soit encore un peu plus lent par rapport à Diablo III même si évidemment nous sommes dans un alpha et le jeu va beaucoup changer jusqu’à ce qu’il soit lancement officiel.

Et nous nous demandons, De quelles spécifications techniques mon smartphone Android aura-t-il besoin pour exécuter ce Diablo Immortal?

CPU: Snapdragon 710 / Hisilicon Kirin 810 et supérieur

GPU: Adreno 616 / ARM Mali-G52 et supérieur

RAM: 2 Go de RAM et plus

Version: Android OS 5.0 (Lollipop) et supérieur

Tout semble indiquer que le développement de Diablo Immortal est plus qu’avantagé et que 2021 sera une bonne année pour son lancement officiel. Pour le moment, nous n’avons pas de date définitive mais si vous ne pouvez pas la supporter, Vous pouvez toujours vous inscrire sur Google Play pour être le premier informé.

