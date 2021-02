«  Il semble le perdre  »: le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a critiqué l’attaque «  au-delà de l’enfant  » contre un journaliste après sa dernière défaite

L’image du gentil homme de Jurgen Klopp s’est à nouveau effondrée après avoir lancé dimanche sa dernière attaque déconcertante contre un journaliste, qualifiant une question sur le titre de Premier League de « appropriée » après avoir discuté à tort de points.

Le patron de Liverpool piquant, Klopp, a accusé un intervieweur d’être mal préparé après avoir souligné que Manchester City, qui avait infligé une défaite 4-1 aux Reds à Anfield, avait 10 points d’avance sur son équipe.

Le journaliste n’avait clairement pas expliqué que Klopp ignorait la distance entre Liverpool et City après le match, recevant une roquette de Klopp alors qu’il faisait rage à plusieurs reprises contre l’homme. « n’avait que deux questions » après avoir osé poser des questions sur les perspectives des champions en titre pour le reste de leur saison chancelante.

« Je pense vraiment que vous devriez vous préparer un peu mieux pour votre travail, pour être honnête, » Klopp a riposté avec méchanceté, après s’être vu poser une question à laquelle tout fan aurait voulu entendre la réponse après que City ait remporté une victoire potentiellement déterminante dans la course au titre.

À chaque perte, vous pouvez voir la façade de la «personnalité pétillante» de Jurgen Klopp glisser. La façon dont nous allons, cela ne me surprendrait pas si en avril, il commence à crier «Deutschland Uber Alles» à Geoff Shreeves – Faux Carlton (@ _CarltonCole9) 7 février 2021

Pourquoi Klopp fait-il cela à chaque fois que son équipe perd? A un pop / gémissement au journaliste. À chaque fois. Ça devient ennuyeux maintenant. – 𝔇𝔦𝔟𝔰 (@ DibsYr5Teach) 7 février 2021

«Comment pouvez-vous demander … ils sont à 13 points, d’après ce que je comprends, et cette question sur … pensez-vous vraiment que c’est une question appropriée pour le moment?

« Vous n’avez que deux questions et vous en gaspillez une pour cela. De votre faute – vous n’aviez que deux questions. La seconde était … vous l’avez gâchée. »

Lorsque l’intervieweur a changé de tactique pour poser une question tout aussi raisonnable sur le point de savoir si Liverpool envisageait maintenant d’obtenir une place en Ligue des champions en terminant dans le top quatre de la Premier League, Klopp a de nouveau minimisé sa validité en rétorquant sèchement: « Je pense qu’ils [City] fuyez [with the league]. C’est évident, on essaie de faire ça [aim for the top four]. «

Geoff Shreeves vit gratuitement dans sa tête à ce stade, c’est génial. José se fait réprimander pour les plus petites choses, il est temps que Klopp soit désolé d’être une cloche de premier ordre. – Pavan 🐧 (@PavanCFC) 8 février 2021

Shreeves est un mauvais intervieweur, mais je suppose qu’il pose ces terribles questions à tous ceux qu’il interviewe. Liverpool est un club plus grand et recevra donc plus de questions pressurisantes, mais c’est à chaque fois. Pense-t-il qu’il est le seul à se faire demander à des stinkers? – James Cox (@JamesCoxSJ) 7 février 2021

Klopp ressent clairement la pression après avoir supervisé une série lamentable de deux victoires en neuf matches de Premier League pour son équipe épuisée, bien que ses réponses piquantes aux journalistes et ses curieuses accusations de partialité aient été une caractéristique de la campagne.

Il y a eu un autre échange tendu avec l’intervieweur expérimenté de Sky Sports Geoff Shreeves après la défaite contre City, ravivant une dispute qui a vu Klopp remettre en question le droit du diffuseur de prétendre qu’il est un correspondant de premier ordre récemment.

Quand Shreeves a gentiment suggéré à Klopp qu’il avait « pas été ta journée aujourd’hui » et lui a demandé d’analyser la performance, l’entraîneur a riposté: « De grandes parties du jeu ont été brillantes de mon côté.

Klopp à l’intervieweur, 5 secondes après l’interview: « Je pense que nous avons joué un très bon football, je peux voir à vos yeux que vous pensez différemment. » Est-ce qu’il va bien ??? – Ronaldo Brown (@ ronaldobrown_98) 7 février 2021

Jurgen Klopp Interview après match Liste de contrôle: • Blâmez une mauvaise décision de l’arbitre • Gémissements sur la congestion des projecteurs • Gémissements sur les «2 semaines de congé» de la ville • Gémissements sur l’absence de fans dans le stade • Soyez agressif avec l’intervieweur • Gémissements sur les blessures#LIVMCI – JC 🔴 (@UTD__JC) 7 février 2021

« Je peux voir dans vos yeux que vous pensez différemment. J’ai vraiment aimé. En première mi-temps, nous avons joué un très bon football. »

Shreeves a défié Klopp après son hypothèse initiale, lui assurant que ses yeux ne trahissaient que le fait qu’il était « écouter attentivement ».

L’évaluation élogieuse de Klopp sur les performances de son équipe n’a pas été partagée par les téléspectateurs, qui ont attribué à chaque joueur de Liverpool une note moyenne inférieure à quatre et demi sur dix sur BBC Sport.

C’est la première fois que je vois Klopp répondre à l’intervieweur et je pense qu’il n’est pas dans le bon sens ici. – David Green (@ DGreen1987) 7 février 2021

Oh quel choc, Klopp cherche à commencer une dispute avec l’intervieweur d’après-match. – Stephen Tudor (@ SteTudor123) 7 février 2021

Klopp est en train de perdre l’intrigue comme, ses interviews deviennent très erratiques. Cherche toujours à essayer de rendre les choses gênantes pour l’intervieweur. Étrange #LIVMCI – Brett Wilkinson (@ brett1892) 7 février 2021

Douze des 14 stars impliquées ont reçu moins de quatre sur dix, et de nombreux observateurs ont été choqués par la manière d’après-match adoptée par un manager dont le charme et le charisme ont souvent été vantés par les fans et le club.

« José [Mourinho] est réprimandé pour les plus petites choses, « argumenta l’un, appelant Klopp un « cloche de premier ordre. »«Il est temps que Klopp ait du chagrin.

Le diffuseur Jay Motty, qui a publié les images de l’altercation de Klopp sur l’écart de points sur Twitter, a demandé: « Y a-t-il vraiment un besoin f * cking pour ça?

Avoir un snipe à l’intervieweur. Klopp est un horrible tyran. Le pire perdant de tous les temps. – Simon Barry (@ bigsimo79) 7 février 2021

Pendant ce temps, tous les autres clubs du PL jouent devant des stades bondés, sans pandémie, avec la possibilité de faire n’importe quel transfert possible et aucun d’entre eux n’a eu de nombreuses blessures. https://t.co/oXJwqFu5pE – Jay Motty (@JayMotty) 7 février 2021

J’ai moi-même rencontré des managers difficiles dans le passé, mais il porte les choses à un nouveau niveau. C’est au-delà de l’enfance. – Jay Motty (@JayMotty) 8 février 2021

« Le journaliste pose une question raisonnable et est martelé par Klopp, qui décide également que l’écart est de 13 points et non de 10, même s’il est en fait de 10, comme l’a dit le journaliste. Embarrassant. »

Liverpool, quatrième, était resté invaincu pendant 68 matches à domicile avant que des défaites surprises contre les humbles Burnley et Brighton ne précédent la visite de City.

Ils se rendent à Leicester, le côté une place et trois points au-dessus d’eux dans le tableau, pour un autre match à enjeux élevés cette semaine. Il est peu probable que la pression s’atténue lorsqu’ils visitent Leipzig en Ligue des champions et accueillent les voisins Everton dans les deux matchs qui suivent.

