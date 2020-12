Il s’appelait «Suitcase Car». Saviez-vous que Mazda a déjà fabriqué une valise motorisée?

En période de pandémie, lorsque le transport personnel est la solution préférée, cela pourrait être la solution idéale. Il s’agit d’un projet expérimental, fruit d’une action interne de Mazda, qui a fini par donner naissance à la surprenante «Suitcase Car».

Tout s’est passé au début des années 90 du siècle dernier, alors que le monde connaissait un grand optimisme, également conséquence de la fin de la guerre froide. Et que, de l’autre côté du globe, plus précisément à Hiroshima au Japon, c’était aussi le résultat des excellentes performances commerciales du nouveau roadster Mazda MX-5 de l’époque, ainsi que de la victoire de Mazda aux 24 Heures du Mans, avec une voiture équipée avec moteur rotatif.

Cherchant à profiter de toute cette énergie positive, Mazda a également déclenché, au sein de l’entreprise, l’initiative «Fantasyard», un concours interne qui a eu lieu entre 1989 et 1991 et dans lequel des équipes de différents départements ont présenté des idées créatives et «out of the box», de mobilité.

La valise motorisée

Parmi les nombreux projets présentés pendant cette période, Mazda rappelle, aujourd’hui, la «Suitcase Car», sorte de valise motorisée à trois roues, alors pensée comme une solution pour se déplacer dans les aéroports.

Imaginé par un groupe de sept ingénieurs de l’unité d’essais et de recherche sur les transmissions manuelles, Mazda a ensuite donné à l’équipe un petit budget afin qu’ils puissent donner vie à leur vision. Quelque chose qu’ils ont fait, en commençant par acheter une moto miniature, également connue sous le nom de « Pocket Bike », ainsi que la plus grande valise à structure dure qu’ils pouvaient trouver sur le marché.

Avec certaines pièces de ce mini-moteur, y compris son moteur à deux temps de 34 centimètres cubes et une valise Samsonite de 57 par 75 cm, les ingénieurs ont construit un véhicule qui ne prend qu’une minute à assembler, car il suffit de tourner le ensemble roue avant avec guidon et freins pour position verticale. Faites-les ensuite sortir par une housse amovible sur le coffre, tandis que les roues arrière sont montées à l’extérieur et que le siège est placé au-dessus de l’essieu arrière.

Selon ses créateurs et malgré les 32 kg de poids, le moteur de 17 ch serait capable d’emporter cet engin pour atteindre des vitesses maximales de 30 km / h!

Application dans les véhicules de tous les jours

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, la vérité est que ce projet, garantit le constructeur, a fini par contribuer à ce qu’est l’ADN de Mazda, de nos jours, à savoir, du fait du plaisir qu’il procurait au volant, en raison du centre de gravité bas, semblable à un kart, mais aussi à la Mazda MX-5. En plus de canaliser l’esprit inventif de ce qui était le premier véhicule de série de l’entreprise, le Mazda-Go, un véhicule à trois roues populaire, lancé pour la première fois en 1931.

Bien que Mazda n’ait jamais été en production, en raison du manque de fonctionnalité, Mazda a encore fabriqué deux autres exemplaires de la « Suitecase Car », destinée à des démonstrations aux États-Unis et en Europe, et l’unité européenne a eu les honneurs d’exposition au Salon international de Francfort. 1991, aux côtés de la Mazda 787B gagnante du Mans.

Aujourd’hui, seul le spécimen utilisé aux États-Unis existera encore, puisque la «Suitcase Car» d’origine aura été «accidentellement détruite». Quant à la réplique européenne, elle a disparu dans des «circonstances inconnues», précise Mazda.

