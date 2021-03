Il s’agit du Xiaomi Mi 11 Lite, avec un design inspiré de celui du Mi 11

Xiaomi Trottinette XIAOMI 1S FR Mi Electric Sco

Vos trajets travail-maison ne sont plus les mêmes avec une trottinette électrique puissante, performante et confortable. Dotée de technologies assurant sécurité et sérénité, elle dispose d'une grande autonomie et de dispositifs de freinage d'urgence. Laissez-vous tenter par un moyen de transport pratique,