Il s’agit du 100e et dernier Pagani Huayra Roadster produit

Il a fallu un peu plus de trois ans avant le 100 Pagani Huayra Roadster des promesses, chacune unique, adaptée à chacun de ses clients. La dernière, la centième unité, n’est pas différente.

Ce Huayra Roadster très spécial – ne seront-ils pas tous? – se distingue pour laisser à nu la fibre de carbone qui forme la carrosserie, pour l’utilisation d’un intérieur jaune très contrasté et pour des détails comme un aileron arrière, inspiré de la Zonda Tricolore.

Mais mieux que nous, juste à cause de la voix de son nouveau propriétaire, qui nous emmène connaître plus en détail sa Huayra Roadster et ce dont il est tombé amoureux chez Horacio Pagani:

Huayra Roadster

Présenté au Salon de l’automobile de Genève 2017, une demi-douzaine d’années après le Huayra Coupé – dont seulement 100 exemplaires étaient également fabriqués – le Huayra Roadster a impressionné et même surpris, surtout, d’être plus léger que le modèle fermé.

Et ce n’est pas proche. Il y a une différence de 80 kg entre les deux corps et, de plus, Pagani dit que le modèle ouvert est le plus résistant à la torsion. Cette réalisation a été obtenue grâce à un examen approfondi de la structure de Huayra et de l’application de nouveaux matériaux, mais même ainsi, il est surprenant de voir le résultat obtenu.

Pagani Huayra Roadster, 2017

Ce qui n’a pas changé, c’est le choix du «cœur». Derrière les deux occupants, nous avons toujours le même V12 biturbo de 6,0 l de maîtres AMG. Sur le Huayra Roadster, le V12 a commencé à charger quelques chevaux de plus; la puissance est passée de 730 ch à 764 ch, mais la valeur de couple est restée la même: 1000 capable de provoquer des tremblements de terre-Nm. Tout est transmis uniquement aux roues arrière via une transmission semi-automatique à sept rapports.

Un peu plus puissante, un peu plus légère (1280 kg à sec), la Huayra Roadster décime 100 km / h en seulement 3,0 secondes (et seulement deux roues motrices) et atteint 370 km / h.

Cependant, le 12 novembre est venu et reparti et nous attendons toujours la promise Pagani Huayra R, qui promet d’être la plus radicale de la Huayra, destinée, comme la Zonda R, uniquement aux circuits: