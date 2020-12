Il s’agit des 11 plus grandes acquisitions dans le monde du logiciel

27,7 milliards de dollars. C’est le montant que Salesforce a payé pour obtenir Slack. L’opération est spectaculaire par sa taille et sa taille, et montre également que les entreprises dédiées aux logiciels peuvent atteindre une valeur stratégique et économique absolument stratosphérique.

L’accord consolide Salesforce en tant que géant dans ce domaine et il le met encore plus pleinement dans ce domaine des solutions et des plates-formes logicielles dédiées à l’entreprise et qui est devenu encore plus pertinent avec la pandémie et l’essor du travail à distance. L’acquisition devient la deuxième plus importante de l’histoire du monde, et c’est le bon moment pour passer en revue les plus importantes acquisitions de sociétés de logiciels ces dernières années.

Les logiciels mangent le monde, efficacement

Marc Andreessen, fondateur de Netscape et célèbre investisseur, a utilisé cette fameuse phrase «le logiciel prend le contrôle du monde», et il avait raison. Fabriquer des produits physiques de toutes sortes est payant, mais le développement de solutions logicielles s’est avéré – pour ceux qui y parviennent – tout aussi productif, sinon plus.

Marc Andreessen n’a pas seulement dit cela. Il a ajouté que « à l’avenir, chaque entreprise deviendra également une société de logiciels ». Il n’y a rien.

Salesforce est un bon exemple. L’entreprise déjà réalisé des acquisitions de plusieurs millions de dollars dans le passéA payé 6,5 milliards de dollars pour MuleSoft en 2018 et 15,3 milliards de dollars pour la société de visualisation de données Tableau.

Cependant, avec cette acquisition, Salesforce a clôturé l’une des opérations les plus importantes de l’histoire en ce qui concerne les éditeurs de logiciels. Il y en a eu de très remarquables dans le passé, et nous voulions passer en revue les plus remarquables.

11. Oracle et Sun Microsystems (2009, 7,4 milliards de dollars)

Ceux d’entre nous qui étaient fans de Sun ont été bouleversés quand Oracle a annoncé son achat, et nos pires présages se sont inexorablement accomplis.

Ellison a fini par démembrer l’entreprise et détruisant une grande partie de l’héritage d’un soleil dont nous nous souviendrons toujours pour avoir créé Java et une suite bureautique, StarOffice, qui a réussi à survivre grâce au projet OpenOffice.org.

10. Microsoft et GitHub (7,5 milliards de dollars en 2019)

Achat de GitHub par Microsoft était initialement désapprouvé par les utilisateurs de cette plateforme. Leur rôle de premier plan dans le monde de l’Open Source a soulevé des soupçons sur une acquisition qui les a fait faire partie d’un Microsoft qui pendant longtemps a vu ce type de philosophie de développement avec aversion.

Les choses ont cependant beaucoup changé avec l’arrivée de Satya Nadella, qui dans un coup d’effet a renversé les rôles et a pris des mesures drastiques pour adopter toutes sortes de plates-formes et de développements Open Source. L’achat de GitHub était une autre démonstration de cet «amour pour l’Open Source», et après cette période, il semble que les craintes aient disparu ou du moins se soient calmées. La direction de Nadella et l’actuel PDG de GitHub depuis l’opération, Nat Friedman, portent leurs fruits.

9. Microsoft et Skype (8,5 milliards de dollars en 2011)

Qui vous a vu et qui vous voit, Skype. L’entreprise était une promesse fulgurante que nous voyons maintenant avec une perspective unique: elle est venue trop tôt. «Faire un Skype» était quelque chose de normal pendant des années lorsque l’on parlait par voix et vidéo avec la famille et les amis dans des endroits éloignés, et c’était le prélude à des plates-formes telles que Zoom, Teams ou WhatsApp qui réussissent dans le même domaine.

Mais bien sûr, Microsoft ne pouvait pas savoir quand il avait investi 8,5 milliards de dollars pour acquérir cette société. Bien que Skype soit toujours pertinent, Aujourd’hui, l’intérêt a été détourné par des plates-formes telles que Zoom ou Teams susmentionnés, oui, c’est aussi de Microsoft.

8. Oracle et PeopleSoft (2004, 10,3 milliards de dollars)

Bien qu’il s’agisse d’un accord interentreprises avec des produits et services B2B, l’acquisition de PeopleSoft par Oracle C’était l’un des plus populaires de l’époque.

Larry Ellison était derrière cette entreprise depuis des années, ce qui a d’abord tenté d’acquérir par des prises de contrôle hostiles et des poursuites judiciaires. Il a finalement atteint son objectif et a repris PeopleSoft en 2004 en payant, oui, une somme énorme.

7. Symantec et Veritas Software (2004, 13,5 milliards de dollars)

La société de cybersécurité Symantec a investi 13,5 milliards de dollars dans l’acquisition de Veritas Software une autre opération pour le secteur des entreprises.

Veritas Software était déjà un géant dans le domaine des logiciels de gestion de systèmes de stockage et en fait, ils ont été les premiers à développer un système de fichiers «journalisé».

6. Intel et MobileEye (2017, 15 milliards de dollars)

Le géant des semi-conducteurs a pris un tour singulier et souhaitait entrer pleinement dans le segment de la conduite autonome en rachetant la société israélienne Mobileye, qui développait depuis un certain temps un système prometteur basé sur l’apprentissage automatique et la vision artificielle.

Le système fait déjà partie (ou fera partie) de véhicules de fabricants tels que Fiat-Chrysler ou BMW, mais il existe également une collaboration entre Intel et Waymo qui montre clairement que l’acquisition essaie de semer des graines pour l’avenir.

5. Salesforce et Tableau (2019, 15,7 milliards de dollars)

Le géant créé par Marc Benioff a frappé la marque avec l’acquisition de Tableau, mais l’année dernière, il a également réalisé un investissement gigantesque dans Tableau, une entreprise spécialisé dans la visualisation de données.

C’était en fait l’opération la plus importante de Salesforce à ce jour, et avec les solutions Tableau, elle a renforcé une partie de son gigantesque écosystème de solutions CRM, même si pour le moment les fruits d’un tel accord n’ont pas fini par être trop palpables.

4. Facebook et WhatsApp (2014, 22 milliards de dollars)

Cela semblait fou quand il a été annoncé et la vérité est que c’est toujours le cas. Facebook avait déjà une participation importante dans le monde de la messagerie avec son Messenger, mais ne voulait pas laisser de côté et s’est lancé dans l’achat de la jolie fille du secteur, WhatsApp.

Il a finalisé l’achat en 2014, et il l’a fait pour un chiffre vertigineux de 22 milliards de dollars on verra si ça finit par amortir avec un service qui n’a toujours pas d’itinéraires de monétisation clairs.

3. Microsoft et LinkedIn (26,2 milliards de dollars en 2016)

Les médias sociaux ont été au centre de l’attention des géants de la technologie traditionnelle pendant des années, et Microsoft n’a pas manqué l’occasion de réaliser une énorme opération à cet égard en acheter le réseau social professionnel, LinkedIn.

L’accord a été conclu fin 2016 et a contraint Microsoft à payer 26,2 milliards de dollars, et bien qu’il soit encore trop tôt pour déterminer son impact, a davantage positionné Microsoft dans le domaine des services cloud où Azure est un pilier fondamental avec son infrastructure cloud.

2. Salesforce et Slack (2020, 27,7 milliards de dollars)

L’acquisition récemment annoncée est devenue la deuxième plus importante économiquement de toute l’histoire et place Salesforce comme un géant absolu dans un domaine du sera en concurrence directe avec des solutions telles que Google ou Microsoft.

Le géant du CRM et du cloud computing avait besoin d’une interface reconnaissable pour continuer à se développer, et Slack lui fournit une plate-forme de plus en plus populaire dans les environnements professionnels. Pour beaucoup, le montant peut être stratosphérique pour ce qui est essentiellement « un IRC pour les entreprises », mais la vérité est que ses avantages ont fini par convaincre des millions de professionnels qui paient pour ce service sans y penser.

1. IBM et Red Hat (2018, 34 milliards de dollars)

Et ils ont dit qu’avec Linux, vous ne pouviez pas gagner d’argent. Red Hat s’est éloigné du côté « geek » de ce système d’exploitation et pendant des années il a développé sa stratégie en s’appuyant sur sa distribution et ses plateformes orientées vers les environnements professionnels.

Le pari s’est très bien passé, et en 2018, IBM a annoncé son acquisition pour 34 milliards de dollars, ce qui fait de Red Hat une réussite brillante du monde Open Source.