Il s'agit de la version la plus exclusive des téléphones pliables de Samsung... uniquement pour la Chine

Une version luxe du Samsung Galaxy Z Fold 4 vient de passer la certification TENAA et devrait sortir prochainement en exclusivité chinoise.

L’année dernière à cette époque (plus ou moins), nous parlions du Samsung W22, un version de luxe du Samsung Galaxy Z Fold 3 qui a été lancé en Chine… et n’en est jamais sorti, car la série W coréenne est une exclusivité pour le marché chinois.

Les principales différences entre le Samsung Galaxy Z Fold 3 et ce modèle de luxe étaient évidents dans leur apparence et dans leur prix, puisque dans tout le reste, ils étaient pratiquement identiques. Eh bien, comme nous l’avons appris grâce à Gizmochina, un successeur à ce terminal de luxe est en préparation qui, encore une fois, ne quittera pas la Chine.

Le Samsung W23 est vu dans le TENAA

Tel que collecté, l’appareil, qui s’appelle Samsung W23 Il a été vu sur le site du certificateur TENAA. D’après ce que l’on sait jusqu’à présent, la liste confirme que le téléphone dispose d’un total de cinq caméras, d’une batterie de 4 320 mAh et d’une connectivité 5G.

Si à nouveau nous sommes face à un téléphone qui, hormis son design et son prix, est totalement identique au Samsung Galaxy Z Fold 4, il est à supposer que nous aurons probablement le système de triple caméra à l’arrière avec un capteur principal de 50MP, un objectif grand angle de 12MP et un téléobjectif de 12MP avec zoom optique 3x. La caméra frontale, suivant la ligne du terminal actuel, aura deux capteurs: un 10MP et un 4MP.

Dans tous les cas, l’appareil a déjà passé la certification TENAA. Tel que collecté, cela indique que le lancement du terminal en Chine aura lieu prochainement. Quant à son prix de départ, on parle d’environ 16 999 yuans (environ 2 640 dollars) pour le modèle avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il est dommage que les terminaux Samsung W ne quittent jamais le marché chinois.

