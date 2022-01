Il s’agit de la série Netflix la plus regardée dans le monde au cours de la semaine dernière (du 2 au 9 janvier 2022)

Netflix

Nous vous présentons le programme que les abonnés de la plateforme ont le plus choisi lors de la première semaine complète de 2022. Voyez ce que c’est !

© GettyIl s’agit de la série Netflix la plus regardée dans le monde au cours de la semaine dernière (du 2 au 9 janvier 2022).

Séries télévisées originales et celles appartenant au service de streaming Netflix Ils atteignent une certaine fureur que les autres programmes n’ont généralement pas, puisqu’ils ont le plus grand nombre d’abonnés au monde. Le grand exemple de 2021 est Le jeu du calmar, qui a dépassé Bridgerton comme l’avant-première la plus regardée de l’histoire de la plateforme et est restée dans le Top 10 hebdomadaire jusqu’à fin décembre.

Le mois qui a clôturé l’année a été marqué par de grandes attentes pour les utilisateurs, car il a connu de grands lancements dont le succès était garanti dans un avenir proche. C’est ainsi que cela s’est passé avec les derniers épisodes de Le vol d’argent, le deuxième lot de chapitres de Le sorceleur et quoi de neuf sur Emilie à Paris, qui la semaine précédente se plaçait en tête du classement, mais maintenant il est dépassé.

+ La série la plus regardée sur Netflix la semaine dernière

Selon les mises à jour du site FlixPatrol, la série la plus choisie par les abonnés Netflix la semaine dernière était Cobra Kai. La quatrième saison est arrivée le 31 décembre et en seulement trois jours, elle a atteint le 120 millions d’heures jouées, on pense donc que cette dernière section aura atteint un chiffre similaire pour rester la favorite, selon les données.

« Les dojos Miyagi-Do et Eagle Fang s’associent pour vaincre Cobra Kai dans le championnat de karaté All Valley des moins de 18 ans. Celui qui perd devra raccrocher son gi. Alors que Samantha et Miguel essaient de garder le dojo et l’alliance Robby jette le reste dans Cobra Kai, le destin de All Valley ne tient qu’à un fil comme jamais auparavant. Quels tours Kreese a-t-il dans sa manche ? Daniel et Johnny peuvent-ils enterrer la hache de guerre après des décennies à vaincre ? Kreese ? Ou Cobra Kai deviendra-t-il la référence du karaté dans Toute la Vallée ? », Il a avancé son synopsis officiel.

ralph macchio Oui Guillaume Zabka Ils sont revenus en tant que protagonistes de cet épisode qui les a vus rejoindre, bien qu’il y ait toujours des ressentiments du passé qui ont tenu les fans en haleine sur ce qui pourrait arriver. Après cette fin qui a laissé beaucoup de questions, Cobra Kai reviendra pour sa cinquième saison déjà confirmé dans le courant de 2022. Pour le moment, il n’y a pas de date annoncée ni de détails sur l’intrigue.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂