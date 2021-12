Il s’agit de la série la plus recherchée sur Google dans le monde en 2021

Il ne reste que quelques semaines avant fin 2021 et tendances Google le sait. C’est pourquoi ce mercredi ils ont publié les résultats de recherche les plus populaires tout au long de l’année, où dans l’intérêt général le Coronavirus reste l’un des sujets principaux, ainsi que l’Afghanistan et les crypto-monnaies. Dans ce cas, nous nous concentrerons principalement sur la série télévisée qui a le plus googlé dans le monde et il y en a un qui est en haut.

Chaque année, le moteur de recherche le plus célèbre fait le décompte des sujets qui intéressent le plus les millions d’internautes dans différents pays, où ils sont évoqués 4,5 millions de recherches par minute, selon les chiffres officiels. Le Top 10 suivant nous permet de voir les principaux choix des utilisateurs d’ordinateurs et d’Android, il est donc possible que votre programme préféré ne figure pas dans le nouveau classement.

+ La série la plus recherchée sur Google en 2021

Selon les chiffres officiels de tendances Google, la série la plus recherchée de l’année était Le jeu du calmar. Ce contenu original du service de streaming Netflix Il a été créé le 17 septembre et après 30 jours, il a été confirmé qu’il avait atteint le record d’audience historique sur la plate-forme avec 142 millions de vues. C’est dire que ce n’est pas une surprise, puisque pratiquement tout le monde parlait de ce succès sud-coréen qui prépare déjà une deuxième saison.

En deuxième position se trouve Bridgerton, également de Netflix, qui avant le phénomène sud-coréen avait obtenu le même record, mais avec 82 millions de vues. Le deuxième volet arrivera bientôt, mais sans son protagoniste Régé-Jean Page. La place numéro 3 est pour WandaVision, la première série de l’univers cinématographique Marvel à arriver sur Disney + et a remporté la clameur des fans de la franchise.

Cobra Kai il se classe quatrième, en attendant sa nouvelle saison qui arrivera le 31 décembre. Marvel continue dans le classement avec l’émission Loki, qui prépare également un deuxième volet avec Tom Hiddleston. Le reste du Top 10 de tendances Google est complété par : Sweet Tooth, Lupin, Ginny et Georgia, True Beauty et BBB21, l’émission de téléréalité brésilienne qui est également devenue l’une des plus googlées en 2020.

