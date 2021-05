Il s’agit de la première la plus rentable de la pandémie

L’un des secteurs qui a le plus souffert de la pandémie de coronavirus est l’industrie cinématographique, depuis empêché des fusillades de masse et contraint de fermer les salles de projection parce qu’il s’agissait d’un lieu désigné comme source de contagion. Cependant, il semble que tout commence à revenir à une ancienne normalité et ce week-end, ils ont reçu de bonnes nouvelles: il y a une nouvelle première qui mène le box-office pendant Covid-19.

Grâce aux méthodes de soins pour assurer la santé du public, des cinémas ont rouvert dans différentes parties du monde, mais surtout aux États-Unis. Là-bas, la vaccination porte ses fruits et Ils estiment que 70% des habitants seront couverts par une dose le mois prochain. C’est pourquoi les chaînes AMC, Regal et Cinemark ont ​​déjà annoncé qu’ils n’obligeront pas les personnes vaccinées à porter des masques.

Qui a profité de ce changement d’air dans une grande partie de la planète est Un endroit calme 2, un film qui sort ce week-end dans les salles américaines et surpris par les chiffres au box-office: 57 millions de dollars aux États-Unis et 22 millions en collection internationale. De cette manière, le film réalisé par John Krasinski de Paramount est devenu la meilleure première de la pandémie.

« Nous sommes heureux pour l’industrie. Nous sommes heureux pour les cinémas. Il s’agit d’un référendum sur l’avenir du cinéma, il y a donc beaucoup à célébrer. »a déclaré Chris Aronson, chef de la distribution de Paramount. D’autre part, l’analyste Shawn Robbins a déclaré: « Il s’agit d’un énorme pas en avant par rapport à celui de l’industrie au cours de la dernière année, et un week-end qui prépare le terrain pour ce qui sera une collecte de fonds soutenue au cours de l’été et au-delà. ».







Un endroit calme 2 est la suite du film de 2018, qui a été un énorme succès dans le genre horreur. Cette deuxième partie suit l’aventure de la famille Abbott, face à de nouvelles terreurs du monde extérieur. Krasinski Il a de nouveau servi en tant que réalisateur et le casting est le suivant: Emily Blunt, Cillian Murphy, Millcent Simmonds, Noah Jupe et Djimon Hounsou.