Il s’agit de la nouvelle smartwatch que Xiaomi lancera dans le monde avec la Xiaomi 12

Les premiers détails de la nouvelle smartwatch Xiaomi sont filtrés : ce sera la Watch S1 Active.

Après son lancement en Chine à la fin de l’année dernière, Xiaomi s’apprête déjà à lancer le version mondiale de la série Xiaomi 12dont nous avons déjà pu connaître les prix sur le marché international.

Maintenant, de plus, nous savons que Le Xiaomi 12 n’arrivera pas seul. Une fuite provenant du portail 91mobiles apporte exclusivement les informations des nouvelle montre intelligente que Xiaomi prévoit de lancer aux côtés de ses nouveaux smartphones haut de gamme, connus sous le nom de Montre Xiaomi S1 Active.

Xiaomi Watch S1 Active, une version sportive de la meilleure smartwatch de Xiaomi

La Xiaomi Watch S1 a été présentée fin 2021 comme la La première montre haut de gamme de Xiaomiavec une construction en acier inoxydable, un écran AMOLED haute résolution, une autonomie de batterie allant jusqu’à 12 jours et une compatibilité avec des applications tierces.

Il n’est pas clair si cette montre atterrira sur notre marché. Cependant, il y a des indications qui pointent vers l’arrivée du Version « active » de la Xiaomi Watch S1avec un look plus sportif, bracelet en silicone et disponible en couleurs blanc, bleu et noir.

Il se murmure que la montre pourrait avoir une fiche technique similaire à celle de la Watch S1, comprenant la même Écran AMOLED de 1,43 pouces, résistance à l’eau, 117 modes sportifs inclus, GPS et compteur d’oxygène sanguin. De plus, on s’attend à ce qu’il y ait un haut-parleur et microphone pour pouvoir répondre aux appels.

Premiers indices du Xiaomi Mi Band 7 : écran toujours allumé, GPS, alarme intelligente et plus

Pour l’instant, ce n’est pas clair quel sera le prix de la montreNi quand sera-t-il disponible dans le monde entier. Cependant, tous les indices pointent vers le 15 mars comme le jour où Xiaomi présentera au monde la version globale du Xiaomi 12, accompagnée de ce nouveau portables.

