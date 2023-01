Il s’agit de la conception définitive du premier clavier mécanique de OnePlus, conçu avec Keychron

in

OnePlus entrera pour la première fois dans le monde des claviers mécaniques aux mains de Keychron.

Voici à quoi ressemble le contrôle du volume intégré au nouveau clavier mécanique OnePlus

rejoindre la conversation

Profitant de son événement « Cloud 11 » qui aura lieu le 7 février, et où seront présentées les versions internationales des nouveaux OnePlus 11 et OnePlus Buds Pro 2, la société chinoise a préparé une autre surprise sous la forme d’un nouveau produit, le premier de sa catégorie à débarquer dans le catalogue de l’entreprise.

C’est, comme l’entreprise elle-même l’avait avancé auparavant, son premier clavier mécanique. Un appareil développé en collaboration avec la célèbre société spécialisée dans ce domaine, keychronet qu’aujourd’hui nous avons pu voir plus en détail.

USB C, format compact, base en métal et plus de détails sur le premier clavier mécanique OnePlus

L’entreprise elle-même s’est chargée de partager une vidéo dans laquelle elle montre divers détails de l’apparence physique de son nouveau clavier. On peut voir comment cela a un base en métal, y compris une « jambe » en aluminium derrière vous, ce qui vous permettra probablement de régler l’angle du clavier.

Nous voyons OnePlus rester fidèle à son combinaison de couleurs classique, composée de blanc et de rouge. Il y a aussi quelques détails gris le long de sa base et de ses touches, qui reposent sur interrupteurs rougesBien que OnePlus devrait offrir la possibilité de personnaliser cet aspect de son clavier.

Dans son dos, il est possible de trouver un paire d’interrupteursl’un d’eux semblable au déjà mythique Curseur d’alerte disponible sur certains smartphones de l’entreprise. Dans ce cas, l’interrupteur à trois positions permettrait éteignez le clavier, activez le mode Bluetooth ou activez le mode filaire. En ce sens, nous savons que le clavier Il dispose d’un connecteur USB C.

L’autre interrupteur permet basculer entre les modes pour Windows et Macfacilitant l’intégration avec l’un des deux systèmes d’exploitation.

Sans aucun doute, le détail le plus frappant du produit est molette de volume situé dans le coin supérieur gauche, d’apparence transparente et, très probablement, personnalisable.

Le premier clavier mécanique de OnePlus sera présenté le 7 février lors d’un événement organisé par la marque à New Delhi, en Inde. Puisque, comme les autres années, OnePlus sera présent au MWC 2023 pour annoncer quelques nouveautés, nous sommes convaincus que nous pourrons voir ce produit au stand de l’entreprise lors du salon de la technologie à Barcelone. Il est possible de connaître plus de détails sur le clavier sur le Web que OnePlus a activé à cet effet.

rejoindre la conversation

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?