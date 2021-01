Il reste «vivant». Sony Vision-S dans les essais routiers

Lancé en tant que prototype au CES 2020 pour présenter les progrès de Sony dans le domaine de la mobilité, soi-disant sans intention d’atteindre la production, le Sony Vision-S cependant, reste en test.

Environ un an après sa révélation et comme Sony l’avait promis, Vision-S a commencé à être testé sur la voie publique, épaississant les rumeurs qui indiquent qu’il pourrait devenir un modèle de production.

Au total, le géant de la technologie a publié deux vidéos dans lesquelles nous pouvons non seulement voir le Sony Vision-S lors d’essais routiers, mais aussi en savoir un peu mieux sur son développement.

Une vitrine technologique

Avec les vidéos «quittant l’air» l’idée que la Vision-S a été plus développée que prévu dans un prototype qui ne vise pas à atteindre la production, les «secrets» de cette voiture de Sony se font connaître.

Par exemple, dans l’une des vidéos, il est possible de voir le système d’infodivertissement, qui s’étend sur tout le tableau de bord, confirmant que l’un des écrans sert à montrer un le rendu de l’environnement entourant la voiture.

D’autres menus permettent d’accéder aux images des 12 caméras qui équipent Vision-S, des zones dédiées au multimédia et à d’autres fonctions.

Que sait-on déjà?

Équipé d’un total de 40 capteurs (à l’origine «seulement» 33), le Sony Vision-S dispose de systèmes tels que LIDAR (à semi-conducteurs), un radar qui permet la détection et la reconnaissance des personnes et des objets à l’extérieur du véhicule ou le système ToF (Time of Flight) qui détecte la présence de personnes et d’objets à l’intérieur de la voiture.

En plus de cela, nous avons deux écrans d’infodivertissement sur les appuie-tête avant, l’écran tactile qui s’étend sur tout le tableau de bord et le système audio «360 Reality Audio».

Capable, selon Sony, d’atteindre le niveau 2 de conduite autonome, Vision-S utilise deux moteurs électriques de 200 kW (272 ch) chacun, garantissant une transmission intégrale (un moteur par essieu), ce qui lui permet d’atteindre 100 km / h en 4,8 secondes et 239 km / h en vitesse de pointe.

Son poids est de 2350 kg et ses dimensions proches de celles de la Tesla Model S, mesurant 4 895 m de longueur, 1,90 m de largeur et 1,45 m de hauteur.