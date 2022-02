Il reste peu de chose pour la fin du tournage d’Indiana Jones 5 : que sait-on ?

lucasfilm

L’archéologue le plus célèbre du septième art reviendra au cinéma et ils s’apprêtent à terminer le tournage de sa cinquième aventure avec de nombreuses surprises.

©IMDBHarrison Ford dans le rôle d’Indiana Jones

Indiana Jones est le célèbre archéologue et aventurier qui est personnifié par Harrison Ford dans le monde du cinéma. Les quatre films de ce personnage attachant ont pris le statut de classiques et le chapeau ajouté au fouet sont des marques déposées de « indé ». Désormais, ce professeur d’université qui sait donner et recevoir des coups reviendra à l’action dans une nouvelle histoire réalisée par James Mangold.

Le cinéaste a déclaré : « Je pense que le plus important est, à une époque où les franchises sont devenues une marchandise, de servir à nouveau la même chose ». À quoi Mangold fait-il référence avec cette déclaration ? Il veut créer chez son public le même désir qu’il avait la première fois qu’il a rencontré ce personnage et dont ils se souviennent « les raisons pour lesquelles tout le monde s’est réuni » pour voir ce héros en action.

Le tournage d’Indiana Jones 5 touche à sa fin

Rappelez-vous que la production de indiana jones 5 a eu pas mal de retards à cause de la crise du COVID-19 et aussi parce que le protagoniste, dans ce cas, Harrison Ford, s’est blessé lors du tournage d’une scène qui représentait un certain niveau de risque pour l’interprète. Heureusement l’acteur guerres des étoiles il a pu récupérer rapidement et se remettre sous les ordres de James Mangold.

indiana jones 5 Il a un casting spectaculaire, en plus du susmentionné Harrison Ford, que l’on peut voir dans la légendaire franchise Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones, Antonio Banderas, Mark Killen, entre autres . Le film sortira le 30 juin 2023.

Que sait-on de l’intrigue ? Il y a encore beaucoup de secret autour de l’histoire de indiana jones 5pero los rumores en Internet apuntan a que los nazis estarían infiltrados en la NASA con el objetivo de viajar al pasado para que Alemania gane la Segunda Guerra Mundial y el Tercer Reich liderado por Adolf Hitler se perpetúe en el poder al frente de todas las naciones du monde.

