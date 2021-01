Il pourrait y avoir une suite / renaissance de «  Batman: The Animated Series  » en préparation chez HBO Max

Il y a des rumeurs de suivi de Batman: la série animée étant en préparation chez HBO Max, si peu d’indications sur ce à quoi ressemblerait ladite série.

Récemment, Kevin Smith et Marc Bernardin ont partagé sur un épisode de Fatman au-delà que HBO Max cherche à relancer Batman: la série animée. Aussi excitante que cette possibilité puisse paraître, étant donné que Batman: la série animée reste un classique bien-aimé (et pour une bonne raison), le fait est que cette idée semble en être aux premiers stades de développement et qu’il n’y a aucun détail connu en dehors du fait que l’idée existe.

Bien qu’il n’y ait pas de détails réels, nous pouvons encore spéculer sur ce à quoi un suivi pourrait (ou devrait) ressembler. Bien sûr, on pourrait espérer que toute série de suite conserverait le dessin animé noir look de la série originale, avec une animation dessinée à la main, ou un fac-similé raisonnable qui lui ressemble. Surtout, on pourrait espérer qu’un certain nombre des acteurs de la voix d’origine (en particulier Kevin Conroy) pourraient être ramenés pour reprendre leurs rôles.

Il a été indiqué que le plus tôt nous pourrions voir ce renouveau de Batman: la série animée serait en 2022, ce qui, par coïncidence, serait le 30e anniversaire de la série originale. Seul le temps nous dira si nous verrons le réveil l’année prochaine ou si l’attente sera plus longue.