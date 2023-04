Il pourrait y avoir un mariage entre Luis Miguel et Paloma Cuevas, dit le père de la mariée

célébrités

Le torero espagnol Victoriano Valencia a déjà dit ce qu’il pense du possible mariage entre Luis Miguel et Paloma Cuevas.

©Getty ImagesLes rapports assurent que Luis Miguel vit déjà en Europe

Luis Miguel et Paloma Cuevas Ils ont été vus en vacances dans différents endroits, comme lorsqu’ils ont été capturés il y a des mois à New York et plus récemment à Marbella et, comme si cela ne suffisait pas, Le père de Paloma a assuré qu’il pourrait y avoir un mariage entre les artistes.

Lors d’une rencontre avec les médias espagnols, on a demandé à Victoriano Valencia, le père de Paloma, s’il pouvait y avoir un mariage et le torero a répondu non seulement cela, mais que Il approuve la relation avec Luis Miguel et que c’est quelque chose que tous les parents veulent pour leurs enfants.

« Il peut y avoir (mariage), c’est un gentleman (Luis Miguel), un gentleman et C’est ce qu’on veut pour ses enfants, qu’ils trouvent le meilleur et c’est un vrai gentleman« , a indiqué le père de Paloma Cuevas à Presse Europe.

Le torero a également assuré que Luis Miguel vivait avec les filles de Paloma Cuevas et qu’elles passaient du temps ensemble: »Vous voyez, c’est une personne adorable et jusqu’à présent, je n’ai rien à redire. Tu peux les voir tous les deux (amoureux) c’est sympa« , a-t-il déclaré à la presse européenne.

Luis Miguel et Paloma Cuevas ont montré leur affection en public, comme lors de leurs récentes vacances à Marbella à Pâques et on dit que « El Sol » a même déménagé à Madrid, où il vit dans un chalet exclusif. La musicienne et la créatrice sont amies depuis l’enfance et elle est la marraine du premier enfant de Luis Miguel.

