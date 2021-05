Il pourrait y avoir des champignons parmi nous sur Mars avec cette idée de maison d’astronaute sauvage

Une étrange conséquence des recherches actuelles de Lynn Rothschild est qu’elle finit par prendre des photos des offres de champignons plus exotiques qu’elle rencontre dans l’allée des produits de l’épicerie.

Rothschild, un astrobiologiste et biologiste synthétique du Ames Research Center de la NASA en Californie, a récemment remporté une deuxième ronde de financement du programme de la NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC). Le programme est conçu pour financer une technologie qui pourrait un jour être utilisée pour l’exploration, mais qui est actuellement loin d’être prête à voler.

La contribution de Rothschild à la portefeuille du programme ? Construire des habitats et d’autres infrastructures spatiales sur place à partir de champignons. « Je n’ai jamais pensé que je lancerais des champignons à la NASA », a déclaré Rothschild à 45secondes.fr.

Techniquement, a-t-elle noté, ce ne sont pas tout à fait des champignons: les champignons sont les organes reproducteurs des champignons, des structures transitoires produites par les mycéliums, le vaste réseau de tissus qui constitue la majeure partie d’un champignon mais qui est caché à la vue humaine dans n’importe quel sol, log ou vieil arbre sur lequel vit le champignon.

« Vous ne voulez pas – je veux dire, je suppose que vous voulez peut-être que des champignons poussent sur votre table, mais vous ne voulez pas nécessairement un habitat où soudainement des champignons poussent partout », dit-elle. «Il vaut donc la peine de s’assurer que vous avez une souche de champignon qui est heureuse de pousser sans produire de champignons.

Inspiré par le travail avec une équipe d’étudiants pour concevoir un drone biodégradable issu de mycélium, Rothschild a commencé à réfléchir au matériau dans le contexte de l’exploration spatiale. Il y a quelques années, ce projet a reçu un financement initial du CANI, qui a permis à l’équipe de commencer à expérimenter la construction de champignons: façonner le matériau avec «un moule pour la moisissure», en lui donnant des déchets comme des coupures de gazon ou du marc de café pour renforcer le matériau. , puis en stoppant la croissance fongique.

Un chercheur tenant une assiette de champignons poussant dans une simulation de poussière martienne. (Crédit d’image: NASA / Ames Research Center / Lynn Rothschild)

« Nous n’avions jamais vraiment cultivé ce genre de choses auparavant », a déclaré Rothschild. « Donc nous avons mis ce truc dans le laboratoire. » Le travail initial s’est concentré sur quelques espèces différentes de champignons, a exploré les types de matériaux sur lesquels ils peuvent pousser (y compris imitation de la poussière de la lune et Mars) et évalué comment des processus tels que la cuisson du mycélium modifient ses propriétés structurelles.

L’équipe a cultivé des briques de matériau, et a même construit un tabouret du matériau soutenu par du contreplaqué. « Je me suis assis dessus, les étudiants s’y sont assis; ils l’ont fait en environ deux semaines », a déclaré Rothschild. « Nous avons montré qu’il y a un ‘là’ là-bas. »

Maintenant, l’équipe est de retour pour un deuxième tour de travail. Cette fois, Rothschild et ses collègues ont l’intention de construire plus d’objets à partir de mycélium, d’essayer quelques autres types de champignons et d’exposer leurs constructions aux types de conditions que ces matériaux rencontreraient sur la lune ou sur Mars pour voir comment les créations résistent.

Compte tenu de la NASA Programme Artemis pour ramener les humains sur la lune, Rothschild et son équipe se concentrent particulièrement sur les applications et contraintes lunaires potentielles. Par exemple, la température de surface de la lune fluctue considérablement au cours des jours d’un mois, ce qui pourrait ouvrir des opportunités pour faire croître le mycélium pendant les nuits froides, puis cuire les résultats lorsque la température monte en flèche.

Mais les chercheurs ont également examiné comment le matériel mycélien pourrait être utilisé sur Mars, où la protection planétaire est une préoccupation sérieuse et l’introduction d’un organisme terrestre qui pourrait potentiellement prospérer sur la planète rouge est verboten. « Je pense que tout le monde est plus heureux si c’est dans une situation fermée, en quelque sorte à double sac », a déclaré Rothschild à propos du champignon, notant qu’elle avait discuté de la question avec la NASA. protection planétaire officier.

Briques en tissu fongique. (Crédit d’image: Équipe iGEM Stanford-Brown-RISD 2018)

La principale priorité de l’équipe avec le projet NIAC est de concevoir des échafaudages gonflables qui donneraient au mycélium la forme nécessaire. Mais l’équipe explore également des colles qui pourraient lier des blocs de mycélium à l’aide de protéines spéciales.

Cette approche pourrait être plus efficace pour la construction de grandes structures, a déclaré Rothschild, bien qu’elle ne s’attende à aucune contrainte de taille sur le matériau lui-même. « Il y a une raison pour laquelle la ville de New York est construite avec des briques », a-t-elle déclaré. « Plutôt que de rester assis à attendre qu’une structure entière se développe, peut-être que vous la faites pousser en morceaux. »

Les deux phases du projet sont allées au-delà des scientifiques. L’équipe a fait appel à des architectes pour concevoir des habitats avec le matériau et, dans la nouvelle recherche, commencer à s’attaquer à des problèmes tels que la façon d’incorporer les conduits d’air et les systèmes de plomberie.

Le projet étudie également comment le matériau pourrait être utilisé sur Terre , apportant des restaurants intéressés par des produits plus durables. Rothschild cherche un jour à construire des équipements de jeux à partir de ce matériau. Après tout, lorsqu’un objet mycélien s’use, il est facile de le rendre à la Terre. «C’est totalement écologique», a-t-elle déclaré.

Et pour elle, le projet consiste davantage à faire du matériau mycélien une réalité, peu importe où il finit par être utilisé.

« Il ne s’agit presque pas de savoir s’il y a un jour des bâtiments sur Mars faits de mycotecture fongique », a-t-elle déclaré. « Je pense qu’il y a tellement de choses qui peuvent être faites avec cette approche. »

