Il pourrait bientôt y avoir une deuxième saison de Mare Of Easttown

Fans de l’incroyable et captivant Jument d’Easttown pourrait bientôt se voir offrir une deuxième saison.

En plus de résoudre l’affaire, elle est également accablée par une affaire de personnes disparues qui dure depuis un an ainsi que par beaucoup de drames personnels.

Après sept épisodes captivants, l’intrigue était parfaitement bouclée et nous avons dit adieu à Mare et aux habitants d’Easttown.

Cependant, le patron de HBO n’a pas exclu une deuxième saison lorsqu’on lui a demandé si nous pouvions voir plus de personnages sur toute la ligne.

Casey Bloys était ravi de voir autant de gens se déchaîner pour la série et a déclaré qu’une deuxième saison pourrait être envisagée si le créateur avait une manière décente de continuer l’histoire.

HBO a signé un contrat de trois ans avec le créateur, scénariste et showrunner Brad Ingelsby, ce qui signifie qu’il y a beaucoup d’espace pour qu’il continue de passer de bons moments.

Son personnage doit faire face au chagrin de perdre son fils par suicide, son ex-mari passe à quelqu’un de nouveau, perd potentiellement la garde de son petit-fils et fait face à la peur d’une communauté qui pense qu’elle n’en fait pas assez pour trouver un disparu. fille.

« Mais il y a un long chemin à parcourir entre ça et » On recommence « . L’histoire doit être là et la raison de la faire doit être là. »