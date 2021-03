Il pleut des zombies dans la bande-annonce Insane Z Dead End

Ne lève pas les yeux. C’est la fin du monde. Sans aucun avertissement, les corps commencent à tomber du ciel, entrent en collision avec le sol, pour se relever une fois de plus. Z sans issue est arrivé.

Z sans issue de Restro Films Entertainment and Cinema Factory Inc. est écrit et dirigé par Robert Resto, qui est également l’un des producteurs. Un shérif adjoint (Felissa Rose) avec l’aide de personnages étranges doit se battre pour sa vie alors qu’une petite ville du Colorado est envahie par des corps tombant du ciel. Personne ne sait pourquoi les zombies sont arrivés. D’où ils viennent ou même pourquoi ils sont ici? La vraie question maintenant est de savoir qui survivra à la «pluie des morts»?

Le tournage devrait commencer plus tard cette année au Texas. Le casting de stars comprend des acteurs: Robert LaSardo, George Lazenby, Robert Mukes, Felissa Rose, Brinke Stevens, Dave Sheridan, Shawn C. Phillips, John Fiore, Tina Krause, Vincent Ward, Nea Dune, Mike Ferguson, Billy Hartmann, Maximo Gianfranco, Genoveva Rossi, April Love, Bruce Soscia, Lance Caver, Aizhan Lighg, entre autres. Joe Castro sera en charge des effets spéciaux. Les producteurs du projet sont Robert Resto, Steven Rears, Steven Escobar et Sheri Davis.

Rejoignez la campagne IndieGoGo pour aider à financer Z sans issue et attrapez des avantages comme votre nom dans le générique, apparaissez dans le film en tant que zombie, accrochez-vous à un butin ou même devenez producteur.