Il plante en direct sur TikTok, un suiveur le sauve en appelant à l’aide

TIC Tac est une source quotidienne de danses, de défis et de divertissements pour des millions de personnes, mais il y a quelques jours, la plateforme de partage de vidéos était aussi le théâtre d’un enregistrer en direct, opéré à distance par un jeune adepte prêt à appeler à l’aide pour aider l’auteur d’une vidéo qui aurait pu se terminer avec de graves conséquences. L’histoire – qui s’est déroulée aux États-Unis – est celle de Trent Jarett et Caden Cotnoir, respectivement 12 et 13 ans: le premier, auteur d’une diffusion en direct sur la plateforme de partage de vidéos; le second, initiateur de l’appel qui a sauvé le jeune tiktoker après un accident survenu lors de l’émission.

L’histoire a également été racontée par la presse locale. Jarett se leva voyager en quad près de chez lui alors qu’il diffusait en direct depuis son smartphone pour les adeptes de son profil TikTok, lorsqu’il a soudainement perdu le contrôle du véhicule accidenté le submerger. Pris au piège sous le quad et avec le téléphone frappé de l’impact, le garçon a commencé à crier une série de chiffres. C’est à ce moment que Cotnoir est intervenu, qui à ce moment-là il suivait l’émission en direct à plus de 1000 kilomètres, le jeune adepte a immédiatement réalisé la gravité de la situation et s’est rendu compte que les chiffres criés par l’auteur de la vidéo étaient ceux d’un numéro de téléphone – vraisemblablement pour appeler en cas d’urgence.

L’intuition s’est avérée correcte: à l’autre bout du téléphone, il y avait Les grands-parents de Jarett, non loin du lieu de l’accident mais ignorant ce qui est arrivé à son neveu. Une fois alertés de ce qui s’est passé, ils se sont présentés sur les lieux de l’accident avec les parents du garçon dans environ vingt minutes, et Jarett a été sauvé avec des coupures et des ecchymoses. Les deux protagonistes de l’histoire ont été interviewés par le radiodiffuseur local WMUR-TV où ils ont raconté l’histoire, et ils se sont rencontrés sur Zoom lors d’un appel vidéo organisé par leurs familles respectives pour faire connaissance en face à face.

