Il pèse 4000 kg, mesure quatre mètres et détruit les voitures: c’est Prothèse, le plus grand exosquelette à quatre pattes au monde

Les robots Boston Dynamics vont bien, mais ils n’ont pas grand-chose à faire s’ils doivent affronter la gigantesque prothèse. Ce robot, qui est en fait un exosquelette avec un humain à l’intérieur qui le pilote, pèse quatre tonnes et ne bronche pas quand on doit soulever une voiture. Mais le but ultime de ses créateurs en est un autre: des combats de robots gigantesques.





On sait que le Japon se précipite pour construire Gunman, un robot de 20 mètres qui pourra se déplacer. Maintenant, il ne semble pas avoir autant de mobilité et d’agilité que la prothèse. De plus, il y a une autre différence clé, La prothèse est en fait une “extension” du pilote à l’intérieur, en reproduisant les mouvements du corps du pilote.

Quadruped et prêt à se battre

La prothèse est sortie en 2017, en tant que prototype. Maintenant, Furrion Exo-Bionics, la marque derrière Prosthesis, affirme avoir déjà une version finale disponible. Et c’est spectaculaire. Un robot quadrupède qui pèse plus de 4000 kilogrammes et mesure environ quatre mètres de hauteur et de largeur. Ses créateurs disent qu’il a un total de 200 chevaux.

Dans le “cœur” de la prothèse se trouve l’endroit où le pilote est monté. Une fois qu’il est à l’intérieur tous ses mouvements sont reproduits par l’exosquelette. Autrement dit, il n’y a ni manette ni des commandes en tant que telles, mais des capteurs dans le corps du pilote qui collectent les mouvements des jambes ou des bras, par exemple pour déplacer l’exosquelette.

Le résultat de la construction de cette créature? Vidéos et images qui ressemblent à quelque chose d’un film de science-fiction. Différentes vidéos publiées par la marque nous permettent de voir comment elle bouge (à une vitesse décente), soulève et casse des voitures ou fait face à un camion pour voir lequel des deux est le plus fort.

Le fait qu’il soit quadrupède au lieu de bipède n’est pas une causalité. Comme indiqué par ses créateurs à CNET, ce permet une plus grande stabilité par le facteur de forme d’une structure à quatre pieds au lieu de deux.

Ils disent qu’ils développent des prothèses depuis dix ans. Maintenant qu’il est construit, il est temps de le montrer au public et de le préparer à son objectif ultime. Ou plutôt préparer les humains, car l’idée est que la prothèse est un exosquelette pour les compétitions de combat. Pour cela, Furrion Exo-Bionics recherche des pilotes pour s’entraîner et savoir contrôler la prothèse. Ce n’est pas qu’il soit difficile de trouver des volontaires cherchant à se battre avec des machines de plusieurs tonnes, le problème est dans le prix à payer. Environ 10 000 € pour trois jours de formation en prothèse pour une licence de pilote. Il est également possible de le voir simplement comme public pour plusieurs centaines de dollars ou d’essayer de soulever une voiture en payant un peu plus.

Les exosquelettes ne sont certainement pas seulement pour aider les personnes ayant des difficultés de mouvement ou pour améliorer la course. Nous verrons si ce «sport» devient populaire dans les années à venir. Les promesses futures et la technologie, sans aucun doute, ne cessent d’étonner.

Via | CNET

Plus d’informations | Furrion