“Il part en guerre”: Messi frappe le FC Barcelone

La scission entre Lionel Messi et le FC Barcelone sera moche. L’Argentin ne se présente pas pour le test corona, mais les avocats discutent. On ne sait pas où pourrait aller le joueur de 33 ans. Et si ça va se salir comme ça l’a fait avec Diego Maradona.

Pour Lionel Messi, il était midi au FC Barcelone dimanche à dix heures et quart: la superstar a ignoré le créneau horaire qui lui était ouvert pour le test corona obligatoire, un combat de boue juridique entre l’Argentin, qui est évidemment follement déterminé à changer, et les Catalans semble inévitable.

“Messi entre en guerre contre Barcelone”, le titre du journal “Marca” était martial. Et le joueur de 33 ans ne veut vraiment pas céder. Cependant, la seule chose qui est certaine pour le moment est que Messi ne sera pas autorisé à participer à la première séance d’entraînement de l’équipe du Barça sous le nouvel entraîneur Ronald Koeman lundi en raison du test manqué.

Alors maintenant, les avocats devraient avoir la parole. Les avocats de Messi estiment que leur client peut quitter le club, dont il porte la chemise depuis 20 ans, gratuitement. En raison de la pandémie de coronavirus, la date limite de retrait de la clause de sortie (10 juin) devrait être considérée comme prolongée jusqu’à la fin de la saison.

L’autre partie fait valoir que Messi a laissé passer la date limite afin que des frais de transfert soient également dus lors du changement. Celui-ci est en fait fixé à 700 millions d’euros, mais devrait être négociable pour le football professionnel en raison des conséquences de la pandémie.

Quand les étoiles partent, ça s’écrase

Le groupe des parties intéressées à l’attaquant exceptionnel est néanmoins extrêmement élitiste. Messi lui-même préférerait probablement déménager à Manchester City, où son partisan de longue date Pep Guardiola court après un nouveau triomphe en Ligue des champions depuis des années, comme il l’a fait au Bayern Munich. Bien sûr, le champion de France Paris Saint-Germain aurait également le changement nécessaire.

“L’Equipe” a mis en jeu une autre variante ce week-end. Le quotidien sportif français a rapporté que la Juventus Turin était également entrée dans le match pour le six fois footballeur mondial de l’année. Dans la position favorite, cependant, est toujours Manchester City.

En cas d’accord avec les champions du record d’Italie, “La Pulga” porterait pour la première fois le même maillot que Cristiano Ronaldo, éternel rival de “Flea” Messi. Cependant, une telle évolution n’apparaît pas vraiment réaliste. Cependant, les violentes turbulences ne sont pas vraiment nouvelles lorsqu’une grande star veut quitter le quintuple vainqueur de la Ligue des champions.

Une dispute constante avec l’entraîneur Hennes Weisweiler a une fois déclenché le désir de Johan Cruyff de laisser les Catalans éperdument. Le compatriote de Messi, Diego Maradona, a provoqué un départ peu glorieux de Barcelone en consommant de la cocaïne et en participant à une bagarre de masse. Par rapport à cela, l’enthousiasme pour Messi est actuellement relativement modéré.