« Il n’y avait aucune possibilité de joindre Cristina Ríos »: Elsie Flores, actrice qui participe à L’affaire Cassez-Vallarta

Interview exclusive

Dans une interview exclusive avec Spoiler, l’actrice Elsie Flores, qui joue Cristina Ríos dans la série documentaire dans le cadre de la recréation de ce personnage.

Elsie Flores, actrice qui interprète Cristina Ríos dans l’affaire Cassez-Vallarta (Photo :

Après la sortie de la série documentaire L’affaire Cassez-Vallarta : un roman policier Chez Netflix, les réseaux sociaux sont devenus le théâtre d’échanges d’opinions, de questions et de critiques par rapport aux informations et témoignages que le contenu montre. L’un des doutes soulevés est lié à Cristina Ríos, libérée avec son fils Christian lors de l’opération de sécurité menée le 9 décembre 2005 à Las Chinitas, un terrain situé près de l’autoroute Mexico-Cuernavaca.

Parmi les personnes impliquées dans l’affaire qui apparaissent dans les docu-séries donnant leur version des événements, elle brille par son absence. votre silhouette devait être représenté par l’actrice Elsie Flores dans la recréation de scènes dans lesquelles sa personne est pertinente. Par exemple, la libération de l’enlèvement et l’échange de déclarations dans lesquelles il désigne Israel Vallarta comme son agresseur.

Cristina Ríos a-t-elle été sollicitée pour participer ou donner le feu vert à sa représentation à l’écran ? Elsie Flores elle-même nous raconte ce qui s’est passé : « Il n’y avait pas une telle opportunité d’atteindre Cristina. Ce que je sais, c’est que tout le monde a été invité à faire entendre sa voix dans ce documentaire. En particulier avec Cristina, cette approche n’a pas pu avoir lieu. Mon approche avec elle s’est faite à travers la direction de Gerardo Naranjo, les informations disponibles, les témoignages et l’empathie pour essayer de se connecter à partir de son humanité pour construire le personnage.

La petite Elsie Flores est montrée dans les docu-séries dans son interprétation de Cristina. Pourtant, l’actrice a pris au sérieux le projet de construire un personnage dont peu d’éléments sont disponibles. Ce fut un travail de préparation intense pour approcher Cristina en tant qu’actrice avec une stricte fidélité à ce qu’elle est vraiment.

« Je ne savais pas comment ça allait se développer et réaliser tout ce que propose la série. Ce dont j’étais sûr, c’est que Cristina est très complexe, d’autant plus qu’il y a très peu de références à elle. Au départ, il n’y a eu qu’un seul entretien avec les médias français. Puis il y a eu la lettre de 2008 et les témoignages dans lesquels il change constamment sa déclaration », commentaire à Spoiler.

Elsie s’est clairement souvenue du moment où est tombée la nouvelle (le montage télévisé) de la capture de Florence Cassez et d’Israel Vallarta lorsqu’elle est allée faire le casting pour jouer la Française. Mais elle a fini par garder le rôle de Cristina Ríos. C’était un changement brusque parce qu’il est venu avec une conclusion différente de celle qu’il avait plus tard, c’est-à-dire, Elle est passée du statut d’agresseur accusé d’enlèvement à celui de victime de ce crime.

« En tant qu’actrice, c’est un défi complexe, que vous apparaissiez trop peu ou trop à l’écran. Tout d’abord, parce que vous pouvez prendre position en fonction des jugements que vous pouvez porter. Juger le personnage, qui dans ce cas est quelqu’un de réel, ne devrait pas l’être. Cela ne fonctionne pas de cette façon pour nous les acteurs. Je l’ai d’abord visualisé avec Cassez et ensuite j’ai dû le faire avec Cristina. Après avoir eu accès aux archives publiques, lu des textes journalistiques et le roman de Jorge Volpi, j’ai compris que Cristina était dans une situation extrême, c’est une femme et une mère. De cette façon, j’ai habité son personnage sans jugement et en cherchant la vulnérabilité humaine pour lui donner une présence dans ce que son contexte exige », partager pour clore l’interview.

Pour dire au revoir, Elsie Flores suggère au spectateur non seulement de rester avec ce qu’il voit dans la série documentaire et d’avoir recours à la lecture un roman policier, rechercher autant d’informations que possible sur le cas et discuter ou débattre des conclusions individuelles pour poursuivre la conversation sur un événement qui, à ce jour, suscite toutes sortes de lectures.

