Il n’y aura que huit unités. La Jaguar C-Type 1951 est de retour en production

Jaguar produira huit unités de la Jaguar C-Type qui rejoindront la famille Classic Continuation de la marque britannique. Soixante-dix ans plus tard et sur la base des dessins originaux, des répliques du vainqueur des 24 Heures du Mans de 1951 et 1953 sont à nouveau construites.

Jaguar fera revivre l’emblématique C-Type l’année prochaine dans la série de voitures Continuation.

Fidèle à l’original, lancé au début des années 50 et vainqueur des 24 Heures du Mans en 1951 et 1953, il sera fabriqué à la main dans l’unité Classics Work de Coventry (Royaume-Uni), sur la base des dessins et enregistrements originaux, et complété par la dernière technologie de conception informatique.

Contrairement au modèle d’origine, dont 53 unités ont été construites, dont 43 vendues à des clients privés, le nouveau modèle aura une production limitée à huit unités.

Vainqueur Spirit of the Le Mans

Chacun retrouvera l’esprit du vainqueur du Mans en étant équipé d’un moteur six cylindres en ligne de 3,4 litres à triple carburateur Weber, développant 220 ch.

La Jaguar C-Type aura également des disques de frein, une technologie lancée par le modèle original dans le sport automobile en 1952.

« Guidé par certains des pilotes les plus admirés de l’histoire du sport automobile, dont Sir Stirling Moss, le C-Type a jeté les bases du succès de Jaguar en course d’endurance et est synonyme d’innovation dans la conception et l’ingénierie », déclare Dan Pink, directeur de Jaguar Classic .

« Soixante-dix ans plus tard, Jaguar est fier d’utiliser les dernières innovations en matière de technologie de fabrication, ainsi que des connaissances traditionnelles et un savoir-faire unique, pour réintroduire cette voiture légendaire afin qu’elle puisse être appréciée par une nouvelle génération de passionnés. »

L’annonce a coïncidé avec le lancement d’un configurateur en ligne pour le C-Type Continuation. Cet outil permet la visualisation de la voiture et la possibilité de sélectionner huit options de peinture solide et quatre options de peinture métallisée.

Huit couleurs sont disponibles pour l’intérieur et il est également possible de décorer le corps avec un ou deux autocollants ronds. Jaguar lancera également un système de retenue et de renversement approuvé par la FIA, permettant à ces voitures de participer à des courses classiques.

