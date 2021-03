Il n’y aura pas d’épisode Riverdale ce soir: consultez le calendrier de la première

Riverdale avance avec une cinquième saison différente du reste de la série: le spectacle de Warner a pris un saut dans le temps pour adapter les personnages à l’âge de ses acteurs et a commencé une intrigue différente. De plus, en raison de la pandémie de coronavirus le lancement devait avoir lieu en janvier et non en octobre comme cela se produit habituellement. Au grand regret des fans, le nouveau calendrier comprend également une surprise: le spectacle s’arrêtera au milieu de l’année et ce mercredi il ne diffusera pas d’épisodes. Vous regardez les dates!

Pourquoi n’y aura-t-il pas un nouvel épisode de Riverdale ce soir?

« Attention! Ce mercredi, nous aurons la répétition du premier épisode de la 5ème saison de Riverdale. La semaine prochaine, les premières reviendront », était le post de Warner Channel à propos de l’émission de ce soir, bien qu’il n’ait pas clarifié la raison qui a conduit la chaîne à reporter l’épisode. Le report se produit dans le monde entier et pas seulement pour l’Amérique latine.

Attention! Ce mercredi nous aurons la répétition du premier épisode de la 5ème saison de #Riverdale . Les PREMIERES sont de retour la semaine prochaine – 20h30 | à minuit pic.twitter.com/Wm21Sf0c9G – Warner Channel (@WarnerChannelLA)

1 mars 2021





Combien d’épisodes la saison 5 de Riverdale aura-t-elle?

Cette surprise pour les fans survient quelques jours après avoir su que Les 19 épisodes de la cinquième saison de Riverdale auront une pause prononcée jusqu’au milieu de l’année. La prochaine version sera la 10 mars, tandis que le dernier du premier lot sera le 31 mars. À partir de là, il faudra 98 jours avant la nouvelle première 7 juillet.

Cette situation a bouleversé les fans de la série: Selon un sondage Spoiler, 85% ne sont pas d’accord pour dire qu’il y a une coupe aussi longue. Cependant, 71% disent qu’ils vont attendre et continuer à regarder la saison. « Le chantage en plus, c’est un chapitre par semaine, nous fait attendre plus longtemps », était certains des avis sur les réseaux sociaux.

@WriterRAS Je pense que les fans de #Riverdale Nous avons besoin d’une explication sur la pause des mois d’avril, mai et juin, merci … @WriterRAS je pense #Riverdale les fans ont besoin d’une explication sur la pause des mois d’avril, mai et juin, merci … – Maria Gil ✨ (@ maria8SMP)

25 février 2021





Les nouveaux épisodes connaissent une baisse de l’audience jusqu’au chapitre 6, selon Nielsen Media Research. Cependant, les deux derniers emplacements ont connu une légère amélioration grâce au saut dans le temps qui a marqué l’histoire. Le changement des personnages a apporté à la fois des éloges et des critiques et ils se sont même opposés à l’année où ils ont déplacé l’intrigue.

Calendrier de sortie de Riverdale Saison 5

10 mars | 5×7

17 mars | 5×8

24 mars | 5×9

31 mars | 5 x 10

– ARRÊTER –

7 juillet | 5×11