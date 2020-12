Il n’y aura pas de Nioh 3, au moins, dans un proche avenir

Team Ninja prend des vacances avec leur saga de samouraïs et confirme que, pour l’instant, il n’y aura pas de Nioh 3.

Les vacances viennent à nous tous. Certains avant d’autres. Et sinon qu’ils racontent à Ubisoft et son Assassin’s Creed ou à la saga de Équipe ninja de samouraï. Et est-ce que bien que le premier que nous avons mentionné ne prenne pas de pause ou ne se noie pas, Nioh entre en mode «veille» jusqu’à nouvel ordre. Alors si tu l’attendais, pour le moment, il n’y aura pas de Nioh 3.

Il a été confirmé par Team Ninja lui-même dans la bouche de son directeur, Fumihiko yasuda. C’est dans l’interview macro que Famitsu a faite avec les différents développeurs dans laquelle, avec seulement quelques lignes pour chaque personne, les premiers détails des plans 2021 ont été donnés. Dans le cas de Nioh, les mêmes développeurs ont décidé que passer en mode veille, comme les téléviseurs. Au lieu de cela, ils iront à plein régime de nouveaux projets au cours de l’année prochaine.

Dans Team Ninja, le développement de sept ans de la série Nioh s’arrête. Il y a plusieurs projets qui commenceront leur développement complet à partir de 2021. J’espère changer mon style de développement pour l’adapter à ma vie changeante et me concentrer sur de nouveaux titres. Personnellement, j’espère ne pas prendre plus de poids.

Il ne parle vraiment d’aucun projet spécifique. Mais parmi eux, bien sûr, il n’y aura pas de Nioh 3. Du moins pour le moment, puisqu’ils n’ont pas dit que la saga était finie. Ils recherchent simplement de nouveaux horizons et de nouveaux jeux dans lesquels mettre leur créativité.

Qu’est-ce que les gars de Team Ninja nous apporteront ensuite? Eh bien, comme toujours, il faudra attendre et croire que 2021 n’est pas pire que 2020 …