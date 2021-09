Il n’y aura pas de lancer de rayons dans Far Cry 6 sur PS5

Le lancer de rayons est une technologie relativement naissante, il n’est donc peut-être pas surprenant que les développeurs prennent leur temps pour s’y habituer. Nous avons signalé la semaine dernière que Gran Turismo 7 restreindrait la technologie de réflexion astucieuse aux rediffusions, et maintenant Far Cry 6 évite complètement la fonctionnalité – sur les consoles de nouvelle génération comme la PlayStation 5 de toute façon.

Selon Stephanie Brenham, programmeur en chef de l’équipe 3D d’Ubisoft, le lancer de rayons est une « fonctionnalité uniquement sur PC » dans l’escapade aux Caraïbes : -second par exemple, tout en s’assurant que l’expérience sur la génération précédente de console resterait cohérente.

Les développeurs finiront par se familiariser avec le lancer de rayons, nous n’en avons aucun doute : Ratchet & Clank : Rift Apart, par exemple, offre déjà une option de performances exceptionnelles à 60 images par seconde avec la technologie réfléchissante activée, et cela a l’air sublime. Nous pensons qu’il faudra un peu plus de temps aux équipes pour intégrer cette innovation coûteuse en calcul dans leurs projets.