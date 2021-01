Il n’y aura pas de Call of Duty: Mobile saison 14, ce sera la saison 1 (encore)

Call of Duty: Mobile reviendra à la saison 1 après la saison 13 avec une mise à jour majeure.

Call of Duty: Mobile est l’un des jeux mobiles les plus réussis de ces derniers temps, avec PUBG Mobile, et pour maintenir cette ligne, le créateur du jeu, Activision prépare une nouvelle saison pleine de nouveautés.

La première grande nouvelle de cette nouvelle saison est qu’elle s’appellera « saison 1 » au lieu de « saison 14 », ce qui serait normal si une chronologie régulière était suivie, et on s’attend à ce que ouvre cette semaine.

Merci aux gars de MySmartPrice qui ont fait écho à un message dans la mise à jour de la communauté sur Reddit, nous avons appris que la nouvelle saison de Call of Duty: Mobile ne s’appellera pas la saison 14 mais la saison 1, qui sera la première saison de 2021 et arrivera très bientôt.

Une autre des grandes nouveautés de cette nouvelle saison est le arrivée de deux nouvelles armes au jeu, dont nous savons déjà que l’un d’eux ne sera pas un fusil d’assaut.

Vous pouvez donc obtenir des crédits gratuits dans Call of Duty: Mobile

On en sait peu sur cette nouvelle saison de Call of Duty: Mobile mais selon les médias consultés, une nouvelle carte appelée « Carte de la Renaissance » et un certain nombre de nouveaux packages comme Air Strike Pack, Deep Diver Pack, Goblin King Pack et Ominous Pack.

Call of Duty: Mobile est l’un des jeux avec le plus d’abonnés sur Android depuis son arrivée sur les plateformes mobiles en 2019. Jusqu’à présent, il a 13 saisons et 77 mises à jour de la communauté, ce qui signifie que de nombreux utilisateurs continuent de jouer en continu et il est prévu que cette année 2021, cette communauté continuera à se développer grâce à toutes les nouvelles fonctionnalités qu’ils intégreront tout au long de l’année.

