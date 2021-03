Il n’y a qu’une seule chose mieux que les mèmes: les mèmes médiévaux, et vous pouvez donc les créer

L’une des meilleures choses qu’Internet nous a apportées, ce sont les mèmes. Eh bien, voyons, je rectifie: l’une des meilleures choses que possède Interner sont les mèmes, car le premier mème dont nous avons un enregistrement, en l’absence d’Atapuerca nous donnant une autre surprise, date de l’année 1921 et il a été publié sur papier dans le magazine satirique The Judge (publié par l’Université de l’Iowa). Eh bien, savez-vous qu’il y a mieux que les mèmes? Mèmes médiévaux.

Les mèmes médiévaux, comme leur nom l’indique, utilisent des dessins basés sur des crayons historiques et des images de l’époque médiévale pour faire de la bonne humeur, de celui qui le frappe sur Twitter. Le kit de construction de l’histoire historique (un créateur de mèmes Flash) a été créé par deux étudiants allemands il y a des années, mais il n’est plus disponible. Maintenant Leonard Allain-Launay, Mathieu et Maria Cosmina Etegan (ingénieur logiciel chez Google) ont rendu un hommage qui permet effectivement créez vos propres mèmes médiévaux. Cela fonctionne scandaleux et c’est vraiment très amusant.

Mèmes médiévaux: oui

L’éditeur de meme, hébergé sur GitHub (vous avez le code ici, au cas où vous voudriez jouer avec lui), est une merveille. Il nous permet d’ajouter des soldats (vivants et morts), des bâtiments, des bêtes, des personnes en général et divers. Tu dois juste appuyez sur l’un des chiffres et faites-le glisser vers la boîte. Toutes les figures peuvent être redimensionnées, pivotées, etc. En cliquant sur le fond d’écran, nous pouvons ajouter du texte.

Les options créatives sont vastes. Nous pouvons ajouter autant de personnages que nous voulons, modifier leur position (au-dessus ou en dessous d’autres figures), créer des espaces en utilisant les bâtiments et monter nos films, ce qui est finalement à quoi servent ces choses. Une fois que nous avons terminé notre création, nous pouvons l’enregistrer au format PNG ou, encore plus curieux, en tant que fichier .hctk que nous ne pouvons pas télécharger sur la plateforme pour éditer à un autre moment.

Et attendez, il y a encore plus. Êtes-vous inspiré? Eh bien, dans le même outil, vous pouvez créer plusieurs pages pour les exporter au format GIF. Ainsi, au lieu de mèmes, vous pouvez créer des mèmes animés. En d’autres termes, nous parlons de mèmes médiévaux et de mèmes médiévaux animés. À côté de la friteuse et de la climatisation dans la voiture, c’est probablement l’une des meilleures inventions de l’humanité.

« Mais je n’ai pas Internet, est-ce que je ne peux pas l’utiliser hors ligne? ». Excellente question. La vérité est que oui, c’est il est possible de télécharger l’outil dans la mémoire de l’ordinateur pour une utilisation hors ligne. De plus, dans ce dossier, vous pouvez trouver toutes les images en PNG pour les utiliser dans n’importe quel autre logiciel de retouche photo (contenu> images est le chemin).