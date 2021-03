Il n’y a qu’un seul autre super-héros Marvel avec lequel Chris Evans échangerait des rôles

Le MCU est la franchise la plus réussie de tous les temps, et Chris Evans a joué l’une des pierres angulaires de la franchise pendant plus d’une décennie dans le rôle de Steve Rogers alias Captain America. Le personnage avait l’un des arcs les plus satisfaisants de tout le MCU, et Evans a reçu beaucoup d’amour de la part des fans pour son interprétation de Steve. Dans une récente interview, on a demandé à l’acteur s’il aurait aimé photographier un autre personnage du MCU en plus de Steve, et Evans a choisi d’aller avec le meilleur ami vitriolique de son personnage, Tony Stark, alias Iron Man, joué par Robert Downey Jr.

« Tu sais, je vais dire … je veux dire, je vais dire [Robert] Downey [Jr.], Homme de fer … Les chèques de paie seraient bien, mais le rôle est tellement amusant. Le rôle est, vous savez, il est le moteur, il est la vie. Mais je suppose que c’est en quelque sorte un échec. Je ne pense pas que quiconque sur cette planète puisse faire quoi que ce soit qui améliorerait d’une manière ou d’une autre ce que Downey a fait, vous voyez ce que je veux dire? Je ne considère pas qu’un rôle qui va être comme un James Bond ou un Superman ou Batman, que d’une manière ou d’une autre, d’autres personnes mordent la pomme. C’est Iron Man, la fin. «

L’opinion d’Evans selon laquelle aucun autre acteur ne pourrait remplacer Downey car Iron Man est partagée par de nombreux fans de MCU. Tout comme ils sentent qu’aucun autre acteur ne pourra jouer Capitaine Amérique ainsi qu’Evans. Tant et si bien que quand Le faucon et le soldat de l’hiver a récemment introduit un nouveau Captain America joué par Wyatt Russell, Twitter a été inondé de hashtags de #NotMyCaptainAmerica.

Récemment, il y avait des rumeurs selon lesquelles Chris Evans était en pourparlers pour revenir au MCU en tant que Steve Rogers. Mais l’acteur lui-même a mis fin aux rumeurs sur Twitter. Dans le passé, Evans a expliqué qu’il pensait que le voyage de Steve dans le MCU s’était terminé sur une si bonne note, que revenir au personnage simplement comme une saisie d’argent ne rendrait pas service au voyage de Captain America.

« C’était une belle course et nous sommes sortis sur une note tellement élevée qu’il serait risqué de la revoir à mon avis. C’était une si bonne expérience et je pense qu’il vaut mieux laisser comme ça. Ce n’est pas difficile non, mais c’est pas un oui non plus impatient. Je pense que Cap a eu un acte si délicat pour coller l’atterrissage, et je pense qu’ils ont fait un très bon travail en le laissant terminer son voyage. Si vous allez le revoir, ce ne peut pas être un cash Ce ne peut pas être simplement parce que le public veut être excité. Que révélons-nous? Qu’est-ce que nous ajoutons à l’histoire? Il faudrait que beaucoup de choses se rejoignent. «

Tandis que Chris Evans semble avoir définitivement quitté le rôle de Steve Rogers, l’acteur a clairement encore beaucoup d’affection pour le MCU, un fait qui donne aux fans l’espoir qu’il reviendra éventuellement dans la franchise, sinon à titre de leader, peut-être pour un rapide camée à la Stan Lee.

Sujets: Captain America, Iron Man, Avengers