« Il n’y a que deux mères » : la fin de la saison 2 expliquée

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après la fête de baptême dévastatrice, Ana jette Juan Carlos et Mariana hors de sa maison, donc dans la deuxième saison de « Mère il n’y a que deux» (« Fille d’une autre mère » en anglais), le personnage de Paulina Goto tente d’arranger les choses pour le bien de Regina et Valentina sans succès.

Bien qu’Ana jure qu’elle ne se soucie plus de ce qui arrive à Mariana et Regina, elle demande à Cynthia, son ancienne assistante, d’obtenir des informations sur le bébé. Lorsque Mariana le découvre, elle essaie de lui donner une leçon, mais ne fait que faire en sorte que son examinateur la considère comme irresponsable et propose d’adopter sa fille.

Pendant ce temps, Juan Carlos essaie de récupérer sa famille, Teresa s’excuse auprès de sa fille, Mariana emménage chez Pablo et cherche un nouvel emploi, Ceci et Rodrigo s’échappent à une fête pour échapper à leur père, et Ana lui parle de l’examen médical de son mari. examens qu’il a passés.

Ana console ses enfants après avoir annoncé sa séparation d’avec Juan Pablo (Photo : Mother il n’y a que deux / Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE LA SAISON 2 DE « MÈRE SEULEMENT IL Y A DEUX » ?

En échange de voir secrètement Regina, Ana aide Pablo à trouver un emploi dans son ancienne entreprise. Aussi, elle doit assister à un congrès des femmes malgré sa démission. Bien que l’événement soit une catastrophe, il lui permet de prendre une décision de carrière qui surprend Mariana.

Ana décide d’investir dans l’appli de Mariana et Pablo, qui d’ailleurs n’ont plus le temps pour ça, mais ils ne s’entendent pas sur les principales fonctionnalités de l’appli maternité. Tout empire lorsque les deux familles finissent par travailler dans le même cowork.

Ferrán, le propriétaire du Cowork, commence à flirter avec Ana et Mariana, mais quand Ana est sur le point de démasquer son jeu de séduction, Mariana décide de lui donner une chance. Pendant ce temps, Pablo et Juan Carlos poursuivent leurs partenaires en justice pour la garde de leurs filles.

Dans le dernier épisode de la deuxième saison de « Mère il n’y a que deux”, Une guerre éclate pour la garde de Regina et Valentina, et chacune des parties cherche la moindre erreur pour gagner l’affaire, même Pablo et Juan Carlos entendent utiliser l’échange des bébés et le baiser entre eux en leur faveur.

En dernier recours pour éviter de perdre leurs filles, Ana et Mariana décident d’annoncer lors de l’événement de lancement de l’application de maternité qu’elles sont plus que des partenaires et des amies. Mais c’est un mensonge de monter un dossier pour la discrimination sexuelle et la diffamation homophobe.

La réaction de la mère et des enfants d’Ana après l’avoir vue embrasser Mariana (Photo : Mère il n’y en a que deux / Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 2 DE « MÈRE SEULEMENT IL Y A DEUX » ?

Le deuxième volet de « Mère il n’y a que deux« Il a laissé plusieurs questions qui doivent être abordées dans une nouvelle saison, parmi lesquelles, comment la famille de Mariana et Ana réagira-t-elle après le baiser qui s’est produit sur scène ? Peuvent-ils garder le mensonge ? Que feront Juan Carlos et Pablo ? Qu’adviendra-t-il de la garde des filles? Que va devenir Ferran ?

En revanche, Teresa découvre qu’elle est enceinte de Victor, mais ne sait pas comment le lui dire. Alors, comment réagiront les protagonistes lorsqu’ils découvriront la grossesse de Teresa ? La mère de Mariana dira-t-elle la vérité à son partenaire ? Qu’arrivera-t-il à Pablo, Juan Carlos et le reste des personnages dans une troisième saison ?